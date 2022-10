Créditos UVA: se agotan los tiempos para que una ley los cambie y 5 diputados pujan por debatirla

Vencido ese plazo, habrá que esperar a que se reinicien esas sesiones ordinarias en marzo del año que viene, o rogar que el presidente Alberto Fernández convoque a una sesión especial para tratarlo; algo bastante improbable porque en el mismo Frente de Todos hay opiniones encontradas sobre si se deben modificar y cómo hacerlo, que vienen dilatando la discusión.

Para modificar ese sistema el diputado mendocino Julio Cobos ya presentó un proyecto para que los UVA pasen a calcularse por un índice atado a la variación de los salarios y no siguiendo la inflación, pero ahora la discusión se centra en el momento del que se parte para recalcular el valor de la cuota: si desde que se firmó el acuerdo entre el tomador del crédito y el banco, o desde que entre en vigencia la futura ley, que aún está en etapa embrionaria.

Cobos propone que sea desde la firma del acuerdo, lo que beneficiaría a todos aquellos que por ejemplo tomaron el crédito en el 2017 o 2018; y en el Frente de Todos proponen que sea desde la vigencia de la ley.

Entre los diputados que impulsan distintos cambios al sistema están los mendocinos Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Omar de Marchi, del bloque Juntos por el Cambio y también la peronista Liliana Paponet. Todos ellos conforman las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en donde se discuten esos proyectos, y son de los que pretenden que el debate llegue al recinto, pero con ellos y algunos legisladores de otras provincias no parece bastar para lograr el objetivo.

Desde la esfera netamente política no es menor que los 5 diputados mendocinos coincidan en impulsar cambios, ya que los UVA generan divisiones tanto en Juntos por el Cambio como en el mismo Frente de Todos. Hay quienes aseguran que al mismo De Marchi le cuestionaron desde el PRO su respaldo al proyecto de Cobos, ya que en ese partido entienden que abonar cambios en los UVA es reconocer que el sistema que nació en el Gobierno de Mauricio Macri tuvo grandes defectos.

Otra opción es que se discute en aquellas comisiones es crear un fondo compensador de donde salga el dinero necesario cuando la inflación supere el índice de variación salarial y compense ese monto en que debería subir las cuotas. Esa sería la única posibilidad para que los bancos sigan cobrando UVA, como fijaron en los contratos, y los hipotecados paguen cuotas calculadas por la variación salarial.

El freno a esta opción está en que así se podrían afectar las arcas públicas, porque el sector bancario no está dispuesto a costear solo las diferencias que podrían tener las cuotas, y ahí debería salir el Estado a poner una parte.

Julio Cobos.jpg El diputado nacional Julio Cobos es el autor del proyecto que busca que las cuotas de los créditos UVA se actualicen siguiendo el índice de variación salarial y no la inflación, pero esa discusión aún está en comisiones y parece difícil que llegue al recinto este año.

"El Estado debe dar una respuesta y es claro que se necesita una nueva relación contractual que alivie la situación, dé previsibilidad y una solución estructural a aquellos que tienen créditos hipotecarios; prendarios y personales bajo esta modalidad. Esto quedó demostrado porque tanto en el Gobierno de Macri como en este se dieron en total 5 congelamientos, que obviamente no resuelven nada, porque sólo trasladan el problema para más adelante, esto requiere de una ley que contemple una renegociación integral", definió Cobos.

Así las cosas, la discusión se ha dilatado tanto que no se vislumbra un horizonte de acuerdo para que estos cambios en los UVA se debatan en la Cámara de Diputados en el corto plazo.

"El debate no avanza porque los UVA no son prioridad para el Gobierno"

Pamela Verasay.jpg La diputada de Juntos por el Cambio, Pamela Verasay descree que los cambios en los créditos UVA vayan a tratarse antes de que terminen las sesiones ordinarias de Diputados que cierran el 30 de noviembre.

"El debate por los créditos UVA no avanza porque no está en las prioridades de este Gobierno. Ellos entienden que esos 150.000 tomadores de créditos es una población que puede esperar ante otras demandas más urgentes. No lo tienen en agenda, como tampoco está cambiar la ley de alquileres. A ellos les dan los números para discutirlo y presiden las dos comisiones en las que se los trata, pero no avanzan porque no les interesa", reafirma la diputada Pamela Verasay, vocal de la comisión de Finanzas en donde están frenados los proyectos de Cobos y otros tantos.

La última sesión de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados en donde se trataron los posibles cambios en el sistema de los créditos UVA fue el 1 de setiembre. En aquel momento, los legisladores escucharon los "peros" que pusieron los referentes de la banca privada, y desde entonces el tema no volvió a discutirse.

Antes habían recibido a referentes de los tomadores de créditos que les contaron la imposibilidad de pagar las excesivas cuotas que no dejan de crecer siguiendo la inflación, y mostraron varios fallos de la Justicia que los habían beneficiados ordenándole a distintos bancos aplicar el índice de variación salarial para actualizar la cuota.

En otra de esas sesiones informativas los diputados y también recibieron a autoridades del Banco Central, con los que se discutió la idea del fondo compensador.

De hecho a fines de julio, Cobos ya había acordado con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa que ese debate se llevara a comisiones, y pudiera acelerarse el paso al recinto, pero luego los repentinos movimientos en el equipo de Gobierno del Frente de Todos, que primero ocasionaron la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que luego sacaron a Massa del Congreso y lo catapultaron como superministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, frenaron aquellas negociaciones, dejándolas en punto muerto.

"Los UVA fueron como una estafa y ni el gobierno anterior ni nosotros hemos podido solucionar"

De los 5 diputados que están discutiendo en comisiones los cambios en los créditos UVA, la única peronista es la sanrafaelina Liliana Paponet, que no esconde sus diferencias con algunos de sus pares del Frente de Todos y admite que son esas distintas miradas que coexisten en el oficialismo las que entorpecen el camino para que el sistema se modifique.

Liliana Paponet.jfif Liliana Paponet, es diputada por el Frente de Todos, y admite que las diferencias que hay dentro de su espacio dificulta que avancen los cambios en los créditos UVA.

"Los créditos UVA fueron como una estafa con la que le mintieron a la gente, pero después es cierto que ni el Gobierno anterior, ni nosotros hemos sabido encontrarle una solución. Yo creo que hay que modificar el sistema para todos esos créditos, no sólo para los hipotecarios, también para los prendarios porque hubo gente que compró un vehículo para trabajar y hoy no lo puede pagar", resaltó Paponet.

La legisladora conoce de cerca la crítica situación de los tomadores de esos créditos y asegura que varios de ellos la han contactado para pedirle que puje por implementar un cambio que les permita pagar sus cuotas. De hecho en medio de la charla recuerda que la primera ejecución por mora, que ordenaba un desalojo que luego quedó sin efecto, fue a una familia de San Rafael.

"La gente no puede más y hay que darle una solución urgente, pero tristemente tengo que aceptar que llegar a un acuerdo no va a ser fácil. Acá hay muchos que piensan que se trata de un acuerdo entre privados, pero yo creo que cuando hay una usura el Estado tiene que intervenir. Los bancos se amparan en que no hay un alto índice de morosidad, pero lo cierto es que la gente deja de comer para pagar la cuota de su casa o del auto que usa para trabajar", reconoció la diputada sanrafaelina.

"La solución de fondo a los UVA está en bajar la inflación"

Para el vicepresidente de la comisión de Finanzas, el diputado mendocino Lisandro Nieri, para los créditos UVA se debería buscar una solución de fondo, y no un parche momentáneo.

lisandro nieri.jpg Para el diputado Lisandro Nieri, el sistema de créditos UVA requiere una solución de fondo que radica en hacer bajar la inflación a la que están atadas las cuotas.

"El problema es la inflación, el sistema no es malo, el tema es que en la medida en que sigamos teniendo una inflación mensual del 7%, que anualizada sería de un 125%, no hay sistema que resista. Es esa inflación lo que hace que la cuota supere ampliamente el avance de los salarios, y por eso hay que apuntarle a la inflación, sino a futuro vamos a tener que sacar una ley para modificar cómo se actualizan todos los bienes", definió Nieri.

El ex ministro de Hacienda mendocino es partidario de que se modifique el sistema de actualización de las coutas, pero advirtió que la idea de generar un fondo compensador "podría exigir fondos públicos y eso afectaría el fisco".

En las reuniones con los referentes de los bancos, Nieri planteó que detectó varios casos de créditos UVA en los que el Banco Nación "no entregó la cantidad de UVA con los que se había comprometido, pero después sí exigió el pago de las UVA que figuraba en el acuerdo. Ante eso sólo indicaron que revisarían esos créditos, pero es claro que hubo errores con los que se engañó a los tomadores de créditos que no los detectaron", contó.