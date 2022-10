El drama de Ahmed Atur: tomó un crédito UVA por $2,7 millones y hoy debe más de $15 millones

"Yo sabía que iba a pasar esto de los créditos UVA. Y... estamos en Argentina. Muchas personas me dijeron que no tome el crédito porque podía pasar esto, pero era la única alternativa que yo tenía para acceder a la casa propia" "Yo sabía que iba a pasar esto de los créditos UVA. Y... estamos en Argentina. Muchas personas me dijeron que no tome el crédito porque podía pasar esto, pero era la única alternativa que yo tenía para acceder a la casa propia"

"El crédito UVA era la única opción para tener mi casa"

Ahmed Atur fue inquilino durante 22 años hasta que se embarcó en la difícil empresa de tener la casa propia.

- Con el crédito hipotecario tradicional no podía acceder al dinero para construir la casa familiar así que con la opción UVA podía acceder al monto necesario. Le pregunté al arquitecto si con $2.750.000 podíamos construir la casa y me dijo que sí, que estaba más que bien. Tenía material acopiado para la obra gruesa. Y todo iba a alcanzar.

- ¿Qué tipo de casa?

- De 170 metros con 3 habitaciones y dos baños, living comedor grande con cocina integrada y lavandería chica. En el barrio Las Cortaderas II, en Pueblo Nuevo, Guaymallén. Empecé a construir en abril de 2018 y nos mudamos en mayo de 2019. Gracias a Dios pude hacer la casa en un año porque ese último año la situación económica fue una locura. De hecho, todo lo que era afuera de la casa no pude hacerlo: la cochera mediana y los aleros para cubrir las habitaciones del sol. Se acababa la plata y se acabó. Hubo dos corridas y el dólar se disparó dos veces.

- ¿Cómo te fue al empezar a pagar y con la evolución de la deuda?

- Al comienzo pagaba una cuota accesible: $18.000 por la primera cuota, que incluyó gastos adicionales. Después bajó a $13.000 y empezó a trepar, a trepar y a trepar... Cuando pagaba $20.500 se congelaron las cuotas por la pandemia, durante casi un año, y desde febrero de 2021 se disparó.

"Llegó un momento en que el precio de la cuota superó el 50% del ingreso familiar, siendo que el contrato firmado estipulado decía que no podía superar el 30%" "Llegó un momento en que el precio de la cuota superó el 50% del ingreso familiar, siendo que el contrato firmado estipulado decía que no podía superar el 30%"

- ¿Y cómo es que acudiste a la Justicia Federal?

- Cuando en Mendoza hubo una resolución que ordenó calcular las cuotas según el IVS y no la UVA y fue el primer caso a nivel nacional. Me enteré de la información por radio Nihuil, consulté a la abogada Mariela González y realizamos la acción judicial para ir por ese camino.

Tribunales Federales.jpg Por ser un crédito UVA del Banco Nación, el caso de Ahmed Atur se resuelve en los Tribunales Federales.

Esperando la sentencia definitiva

- ¿Cómo avanzó tu caso?

- La primera parte fue el recáculo de la cuota según el IVS y la segunda estableció que la cuota no superara el 30% de mis ingresos. Habrá que esperar el término del proceso para que haya sentencia definitiva. A los 3 meses de presentada la cautelar logramos frenar un poco el precio de la cuota.

- ¿De cuánto es la cuota hoy?

- Unos $85.000.

- ¿Cómo se compone tu familia?

- Somos matrimonio y dos niños en edad escolar. Mi esposa es ama de casa. Soy el único que trabaja afuera.

- ¿A qué se dedica en lo laboral?

- Trabajo en el EPAS en la parte de análisis tarifario y soy tesorero. Soy licenciado en Economía. Por la tarde, en un negocio familiar de artículos del hogar.

- ¿En qué los perjudicaron los aumentos de las cuotas del crédito UVA?

- Los perjuicios son inevitables. Nunca dejamos de pagar las cuotas y mientras podamos lo vamos a seguir haciendo pero con este tipo de crédito si no iniciaba la acción judicial no sé si iba a poder seguir pagando hasta fin de año. No iba a poder seguir cumpliendo esta obligación porque hay otras obligaciones urgentes: hay que vivir.

- ¿Hubo que rearmar la economía familiar? ¿Achicar gastos?

- No hubo que achicarnos pero sí debimos acceder a alguna otra forma de financiamiento de los costos de vida. Tampoco podíamos achicarnos demasiado: tenemos la casa, el auto y nada más.

-¿Vacaciones?

- No, olvidáte. Desde que empecé a construir se cortaron las vacaciones. Tampoco salimos y nos cambiamos, en la obra social, de un plan más alto a uno más bajo.

- ¿Cómo te fue con el Banco Nación al momento de plantear que la cuota se estaba descontrolando?

- Con el banco, bien. Ahora, después del fallo judicial, todos los meses, debo llevarles el bono de sueldo para que calculen la cuota hasta el 30% de mis ingresos tomando como referencia el IVS.

"Con la evolución que tuvo la cuota, pagar es imposible"

- ¿Cómo es la evolución de la deuda, según tus registros?

- Calculo que la deuda aumenta a razón de $700.000 por mes. Otro dato: entre junio y julio la deuda aumentó $1.200.000 y no me preguntés por qué.

- ¿Alguna otra particularidad?

- Que el importe de la cuota es calculado el día anterior al vencimiento y con la inflación que tenemos hasta el día anterior al vencimiento operan todas las variables posibles.

