Julio Cobos vuelve a la carga contra los créditos UVA este miércoles en el Congreso

"Hace cuatro años que insistimos con esto", observó Cobos en sus redes. Y compartió casos como el de Maximiliano, que tomó un préstamo hipotecario de $3.750.000 y después de pagar las cuotas durante casi un lustro debe alrededor de $26 millones:

monto del préstamo.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Créditos UVA: la Justicia Federal volvió a negarle a Ramón la acción colectiva por los deudores

"Todos reconocemos que hay un problema"

A la espera de que la Comisión de Finanzas que preside la diputada y economista Alicia Aparicio (FdT) logre los consensos para que se discuta en el recinto alguno de los proyectos de ley que se han presentado respecto a los UVA, Cobos dialogó con este diario y expresó su diagnóstico.

"Todos reconocemos que hay un problema. Se ha roto la equidad contractual que existía en la relación entre el salario y la inflación, es decir en lo que implican las cuotas para los hogares. Y ese reconocimiento implica a los tres poderes del Estado", analizó el exgobernador de la provincia.

Se refería a que desde el Ejecutivo hubo congelamientos de los importes -dos durante el gobierno de Mauricio Macri y tres durante el de Alberto Fernández-; desde el Legislativo se han elaborado varios proyectos y el Poder Judicial también ha intervenido haciendo lugar a medidas cautelares.

Entre tanto, han desfilado por el Congreso representantes de diversos sectores. Cobos resumió: "Hemos escuchado a todas las partes. A los bancos que dieron los créditos, al Banco Central que es el que regula estas circunstancias y a los hipotecados".

En esas conversaciones, desde el mismo Central admitieron que urge crear un mecanismo compensador. Para Cobos, pues, la solución tendría que pasar por tres pilares:

Pasar a que el incremento de las cuotas no exceda el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) .

. Que se genere un fondo compensador con esfuerzos compartidos entre el sistema bancario, los hipotecados y el Estado.

con esfuerzos compartidos entre el sistema bancario, los hipotecados y el Estado. Establecer desde qué fecha se aplicaría el cambio de criterios. Algunos proponen que sea a partir de que se sancione la nueva ley, otros sugieren ir más atrás y otros afirman que debe ser desde el momento en que se firmó cada crédito.

Autoconvocados uva.jpg En todo el país, los deudores UVA se han agrupado en diversos reclamos.

►TE PUEDE INTERESAR: Deudores del Procrear expresaron su preocupación por el aumento sostenido de las cuotas

Los argumentos de algunos bancos

En las redes -pero también sotto voce en algunos despachos bancarios- hay quienes opinan que los alrededor de 95.000 créditos UVA activos pertenecen a ciudadanos que sabían lo que hacían y "ahora no se deberían quejar".

Cobos ha escuchado estos argumentos y no está de acuerdo. "Esta gente no sabía en lo que se iba a meter. Los propios mensajes del presidente Macri decían que la inflación iba a ir bajando. Y si hoy no hay una morosidad mayor (nota del r.: la actual es de 1,6%) es porque existieron muchos congelamientos y porque lo último que las personas dejan de pagar son sus hogares; las casas donde soñaron madurar, ver crecer a sus hijos y envejecer", subrayó.

Esos mismos detractores aseguran que los deudores UVA son grandes ganadores porque "han multiplicado su patrimonio, ya que sus casas valen mucho más que antes".

"Pero -retrucó Cobos- estos no eran créditos para especular sobre incremento patrimonial. Estamos hablando de viviendas únicas, con el fin de tener un techo".

De máxima, ahora el objetivo es que alguna de las propuestas legislativas en danza pase el filtro de ambas cámaras y ofrezca un nuevo marco de equilibrio al mercado, de forma que puedan existir créditos incluso si se mantienen tasas de inflación relativamente altas, como -todo indica- será el caso de Argentina durante los meses venideros.

Créditos Uva.jpg Sigue sin solución aún el problema de los créditos UVA.

Largo y sinuoso camino

Hacía bastante que el tema UVA estaba cajoneado en el Congreso Nacional. Primero fue la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán, luego influyó el debate por el presupuesto 2023 y así. Pareciera que siempre se relega el asunto para después.

En abril, Cobos presentó su proyecto para que se modificaran los contratos, e inclusó intentó que sus pares de Juntos por el Cambio forzaran una sesión en la que se discutiera el problema el 5 de mayo.

Sin embargo, el 3 de mayo se logró un acuerdo más amplio: quien a la sazón era presidente de la Cámara, Sergio Massa, junto a Mario Negri, Germán Martínez y el propio Cobos acordaron darse 30 días para “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.

Pasaron los días y nunca se emitió un dictamen de las comisiones involucradas: la de Finanzas y la de Hacienda y Presupuesto. Desfilaron referentes, el tema se tocó en algunos medios, pero evidentemente existen intereses que buscan demorar el cambio hasta que la macroeconomía se tranquilice. O para siempre.

El 11 de agosto, Cobos y Negri le mandaron una carta a la nueva presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, para que el tema siguiera en agenda. Ahora los legisladores que quieren aliviar la situación de los deudores volverán a intentarlo.