Se viene la rosca final en Maipú: el peronismo decide si va a las PASO y la UCR aún no definió al candidato

Es que el radicalismo saca cuentas: si arma una PASO, que es el escenario menos probable, puede ayudar a tener un piso más alto de cara a la general, que ya sabe que le será compleja. Al menos es la lectura que hacen algunos de los posibles lanzados, y atiende a los que aún se muestran indecisos sobre jugar o no: Mauricio Pinti y Sergio Dragoni. El primero es "de la estructura" y el segundo no, pero tampoco se ha mostrado tan lejano y dice tenerle respeto a lo que decida el cornejismo duro. En otra vereda persisten las ganas de ir con un sólo nombre y ese sí es el escenario más probable.

majul sabadin rus.jpg Sabadín, Majul y Rus, los nombres principales de la UCR. Todo indica que el funcionario será quien compita.

El departamento es, al mismo tiempo, la gran incógnita y al gran obsesión radical. Incógnita porque no saben hasta qué punto pueden competir con Matías Stevanato, que es claro que irá por la reelección. Si bien admiten que "la gente lo banca y mide bien", también aseguran que esta vez van por la victoria definitiva, y que están "muy encaminados" en cuanto a números. "No vamos a una derrota en absoluto. Todo lo contrario", dijo uno de los aludidos más arriba. "Por eso nos estamos demorando, para llevar la mejor opción".

Lo obsesivo, se sabe, es porque es el único departamento del gran Mendoza que la coalición oficialista no ha conquistado. Eso, y los cuarenta años ininterrumpidos de peronismo, le incrementan mucho la sed política a los de la calle Alem -que en Maipú se juntan en la sede de Padre Vázquez al 254-. Por ahora, aunque parecía de los más encaminados, es uno de los dos o tres que le falta cocinar a los aliados de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

Néstor Majul-simulacro sísimico.jpg Majul está al frente de las Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad.

De hecho, en cuanto a nombres para los concejos deliberantes, no hay referencias claras a tan poco tiempo de que cierre la inscripción de listas. Se habla de que Pinti, a quien se le vence el período actual como edil -y presidente de ese órgano- podría ser uno de los que la encabece.

En su círculo todavía quieren pelear la intendencia. Al menos eso dicen.

► TE PUEDE INTERESAR: Cornejo presentó al empresario Alfredo Andión, el tercer precandidato radical en San Rafael

Por ahora, hay PASO entre Matías Stevanato y Duilio Pezzutti

El PJ es otra historia. El intendente Stevanato está encaminado a la reelección y con todo el apoyo de los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo, desde cuyo sector, además, habría surgido algún pedido para que no haya "ruido" interno entre el viernes y el sábado, y que el domingo se imponga una boleta limpia: unidad y todos encolumnados tras el jefe territorial. No les harían tanto caso, según pudo saber UNO.

Es que cerca del diputado Pezzutti -ex funcionario del municipio- siguen agitando su candidatura a intendente y a ésta le adjudican el carácter de "indeclinable". Más allá de que habrá que ver si esa promesa se cumple, entre el legislador y Stevanato la cosa no está nada bien y, para sumar pimienta al asunto, a Pezzutti se le vencen los cuatro años en la Casa de las Leyes. Ergo: o se suma a la causa, que por su crítica constante a la gestión podría ser difícil, o patea el tablero y avanza con sus ganas de encarar la interna.

Stevanato Maipu Educacion 3.jpeg Stevanato apunta a la gestión 2023 -2027.

De lo contrario, la tercera opción que tiene es la nunca bien ponderada "irse a la casa sin nada", que no le interesa en absoluto.

Por eso está construyendo. Su cercanía a los hermanos Bermejo es el capital político central para su figura, y ha sabido también hacer buenas migas con el sector más K del partido, producto en parte de su rol en la Legislatura. Sabe que no es el favorito indiscutido, pero entiende que su trabajo en el territorio -de muchos años, además- podría darle un piso competitivo.

Sus zonas de influencia, según se entiende en todo el arco pejotista de Maipú, sería más que nada en el Este y en el Sur, en localidades más bien periféricas: Rodeo Del Medio, Fray Luis Beltrán, San Roque, Coquimbito, Barrancas y Lunlunta. Allí está su fuerte, geográficamente hablando. De esos lugares esperan el grueso de votos -si se presenta- en su fundación, Impulsar Maipú, un laboratorio político incipiente pero que, espera Pezzutti, podría ayudarlo a mostrar músculo e ideas.

Por último, en el PJ saben que hay características puntuales de esta elección y del panorama actual de la comuna, que pueden torrnarse decisivas. El hecho de que el radicalismo todavía no tenga un candidato, a horas del cierre y a un mes y medio de ir a las urnas, es una de ellas por ejemplo. La otra es el debut absoluto de la boleta única, que no hace imperioso tener que armar una legión de fiscales, y favorece por ello a las fuerzas que no tienen tanto aparato.

Tanto a partidos menores como a expresiones "no oficialistas" de los espacios más grandes, como es el caso Pezzutti en el PJ, esa virtud del nuevo sistema electoral les conviene.

Duilio Pezzutti.jpg El diputado Duilio Pezzutti, cerca de confirmar su candidatura, según afirma su sector.

► TE PUEDE INTERESAR: De Marchi: "En los hechos, Suarez casi que dejó de ser gobernador; pasó a un quinto plano"

Rojos, Verdes y empresarios: qué otros partidos compiten en Maipú

La izquierda intentará desembarcar con fuerza en las elecciones municipales. Serán su tester de cara a la elección provincial de junio, en la que por ahora tienen a dos sectores anotados: Víctor Da Vila por un lado y Lautaro Jiménez junto a Noelia Barbeito (de vice) por el otro. Esa misma línea divisoria cruza el departamento de Maipú, así que por estas horas definirán si la respuesta es la PASO o la lista de unidad.

Lo segundo asoma como difícil. También se reunieron en las últimas horas y textualmente, parece que "no hay caso" en torno a lograr un acuerdo. Mientras el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) de Barbeito y Jiménez impulsa a Jésica Bustos, una ex concejal; para los aliados al cordobés Da Vila, el candidato debe ser Nicolás Cortéz, un joven médico del departamento y militante de las ideas socialistas a través del Partido Obrero.

Por ahora, no hay concordia entre ambos sectores y todo puede dirimirse el sábado a la mañana en una convocatoria que tendrá lugar en la plaza San Francisco de Asís.

valeria gonzalez verdes.jpg Valeria González, a la izquierda de Vadillo en la pantalla, puede ir por la intendencia.

Por el lado del Partido Verde, que ya se sabe que acompañará la candidatura a gobernador de Mario Vadillo, hay dos opciones. Una de ellas es una militante del espacio desde hace más de un año, Valeria Giménez.

Por último, entre los empresarios de Activá Mendoza -el ex Cambia Ya, que se referencia en Rodolfo Vargas Arizu y Mauricio Badaloni-, la intención es llevar a Daniel Guerrero, un hombre de negocios del departamento que le haría la interna al candidato de la UCR. Por ahora, el PRO no ha explicitado que vaya a competir.

► TE PUEDE INTERESAR: El PTS propuso a Jiménez y Barbeito como precandidatos del FIT y ardió el Partido Obrero