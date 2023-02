El PTS propuso a Jiménez y Barbeito como precandidatos del FIT y el Partido Obrero se enojó

Jiménez y Barbeito fueron legisladores provinciales del FIT, que en las últimas elecciones no pudo revalidar ningún cargo en la Legislatura provincial. Los dos son docentes y fue Noelia quien anunció la propuesta de la precandidatura, debatida en el comité provincial, que la aprobó y resolvió trasladarla a los demás partidos del FIT, que son el Partido Obrero (PO) y el MTS (Movimiento de los Trabajadores Socialistas).

Se enojaron en el Partido Obrero

Victor Da Vila.JPG Víctor da Vila, precandidato a gobernador por el Partido Obrero, dentro del FIT.

Según el espacio (PTS) que propugna como precandidato a gobernador a Lautaro Jiménez y como precandidata a vicegobernadora a Noelia Barbeito se buscará una lista de unidad dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores aunque desde el PO ya se hizo el lanzamiento de da Vila. Este dirigente, le comentó a Diario UNO, que se enteró de la propuesta del PTS por el comunicado que difundió y recordó que él hizo su presentación para ser precandidato ante 600 delegados.

Da Vila, que también fue legislador provincial, señaló que seguramente en los próximos días se definirá si dirimirán quiénes representarán al frente en las primarias o si habrá lista de unidad.

Mucho menos conciliador fue Maximiliano Villarreal, jefe de campaña del PO al emitir un comunicado de ese partido en el que se expresó: "Noelia Barbeito y el PTS quiere imponer candidatos elegidos a dedo, con los métodos de lavieja política. En las últimas horas nos enteramos a través de los medios de comunicación que Noelia Barbeito proclamó a Lautaro Jiménez como candidato a gobernador del Frente de Izquierda (FIT-U) y a ella misma como Vice, utilizando la 'dedocracia' típica de los partidos tradicionales, como el PJ o la UCR"

El documento dice también: “Es de muy mal gusto que, luego de una conferencia electoral con más de 600 delegados que votaron candidaturas y ejes de campaña para una lista común del FIT-U, vengan a adjudicarse de manera unilateral y solitaria las principales candidaturas”.

“Obreros de fincas, chacras y bodegas -agregó-, dirigentes de los barrios, activistas ambientales, docentes y jóvenes proclamaron al compañero Víctor da Vila como candidato a gobernador, como la expresión de un sector de la izquierda movilizada y enraizada en los reclamos populares. Esto es más valioso que una adjudicación entre cuatro paredes, típica de politiquería de café, en una línea claramente internista que divide al FIT en medio de una batalla contra un ajuste tan grande como el que vivimos” .

Finalmente señaló: “Hacemos un llamado a la reflexión para conservar la integridad y los métodos históricos de debate y acuerdos del Frente de Izquierda, que no tienen nada que ver con las actitudes autoritarias de pretender imponen candidatos ad hoc. Consideramos que el FIT debe ir a un congreso conjunto y abierto a todos, con los luchadores y activistas para ser la expresión política de las mayorías y golpear con un solo puño a los políticos capitalistas que nos han hundido en la miseria.”

Lautaro Jimenez.jpg Lautaro Jiménez, referente del Partido Socialista de los Trabajadores.

La palabra de Lautaro Jiménez

Jiménez le restó dramatismo a la posibilidad de competir en las PASO. "Ya lo hicimos en 2021 y no hubo problemas. De todos modos estamos a abiertos a escuchar otras propuestas con la consigna de armar una lista única. Pero si no se logra habrá que definirlo en las Primarias, algo que para el FIT no es traumático como para otros partidos".

Jiménez aclaró que "la nuestra es una propuesta que debatiremos con los otros espacios del frente. Siempre tendemos a la unidad y es lo que buscaremos pero repito: ir a las PASO no es un drama. El FIT ya ha pasado por esta instancia y se ha mantenido unido".

