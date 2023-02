Con el lanzamiento de Cornejo, ya son seis los precandidatos a gobernador de Mendoza

Sería realmente disruptivo. No ha habido panoramas con terceras vías en igualdad de condiciones por más de diez años: desde la victoria de "Paco" Pérez en 2011, las fuerzas que completan el podio quedan en sitios marginales en cuanto a votos (quitando legislativas, como la buena elección de José Ramón en 2017, con 17% de apoyo). En aquella última victoria del PJ , Pérez triplicó los sufragios del tercero (Luis Rosales, junto al PD). Mientras que, después, Cornejo y Suarez directamente quintuplicaron las adhesiones cosechadas por Noelia Barbeito y Ramón, respectivamente en 2015 y 2019.

En todas, el peronismo fue segundo.

Así las cosas, los seis precandidatos -que seguramente serán más- son Omar De Marchi (PRO), Víctor Da Vila (FIT), Mario Vadillo (Partido Verde), Martín Hinojosa (PJ), Luis Petri (UCR) y el recientemente lanzado Alfredo Cornejo.

Rodolfo Suarez-Alfredo Cornejo-Tadeo Garcia Zalazar.jpg El ex gobernador anunció su precandidatura este miércoles, tras el pedido de gran parte del oficialismo.

El PRO se planta y pone sus propias fechas

El paso al frente del ex mandatario, con operativo clamor y el hastag "#hACe" incluidos, no les cambió demasiado las cosas. Básicamente, porque para muchos era obvio que ocurriría; que era sólo cuestión de tiempo para confirmar de ese secreto a voces. Eran pocos los que aún abrigaban la ilusión de ir contra otro nombre propio. Y es sabido que cualquier rival de la UCR era preferible para ellos antes que uno tan demostradamente competitivo como Cornejo. Al menos para muchos. El propio De Marchi dice no percibir así el escenario.

Tampoco se aceleraron los tiempos y han logrado mantenerse incólumes ante la marcada de cancha que les hicieron sus socios. En el PRO afirmaron para esta nota que no comunicarán ninguna decisión dentro del plazo que corre hasta el 15 de febrero, como quiere el radicalismo y para lo cual apeló hasta a pedir intervenciones en Buenos Aires que "pusieran en caja al Omar".

Pero no. Los amarillos estirarán hasta después de la Vendimia la definición sobre continuar o no en el frente. Así que la novela (bautizada así por el propio gobernador) podría terminarse recién en marzo. En el medio, ya hay versiones de un posible acercamiento.

"No hay ningún canal de diálogo abierto. Son versiones que no tienen nada que ver con la realidad. Mucho menos, a falta de tantos meses para la elección. Lo que sí hay son encuestas, pero han sido hechas más del lado de ellos que del lado del PRO. Y creemos que les están confirmando un crecimiento de nuestros números, que no debe gustarles y que también percibimos", aseguró una fuente partidaria.

Omar De Marchi Emir Félix.jpg La foto de Omar De Marchi y Emir Félix abrió un largo caudal de especulaciones sobre la posible conformación de un frente que los contenga a ambos.

¿Y van a armar un frente con los peronistas enfrentados a La Cámpora?

"Es verdad que Omar tiene buen vínculo con el peronismo tradicional, pero no puede ser que se arme el revuelo que se armó por una foto. Porque si es así, entonces, ahora en las vendimias departamentales, que el PRO va a ir a casi todas: ¿a cualquiera que vayamos significa que estamos arreglando con los intendentes? No. Hay diálogo, es cierto. Pero lo de este fin de semana fue una exageración. ¡Fue sólo una foto!", se quejaron cerca del diputado.

Hinojosa, el único precandidato peronista

Martín Hinojosa se lanzó a finales del año pasado. Es el titular del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, pero también tiene una pata en el sector privado, siempre en el mundo del agro. Su candidatura a gobernador, por ahora, es la única en todo el Frente de Todos y también en el PJ, pero se aguarda que en cualquier momento le aparezcan competidores. Pueden venir del kirchnerismo y La Cámpora o de los intendentes. O de ambos.

El ex secretario de Gobierno en Tunuyán espera que eso no ocurra: aspira a quedar él como el fiel de la balanza peronista y que eso le franquee el paso en las PASO. No sólo le permitiría eso, sino que ser el único le permitiría potenciar una de sus grandes banderas: neutralidad ante la grieta justicialista y cierta mesura para con los otros partidos. Es casi su mensaje político general -y ahora también de campaña-.

Para muestras, el 18 de enero pasado fue el único dirigente de peso, entre los cercanos a Anabel, Ciurca y demás, que sí estuvo presente junto a Alberto Fernández en Lavalle. De hecho, aunque algunos lo encasillan en ese sector, avisa que no se considera "Cámpora" (es cierto, no ha formado parte de ese espacio) y trata de que el perfil conciliador sea el mascarón de proa en su intento electoral.

Sergio Massa y Martín Hinojosa.jpg Hinojosa participó del acto en la última visita del ministro Sergio Massa,

En ese sentido, tiene algunos aspectos para mostrar, como la construcción de viviendas que encaró con un radical acérrimo como Marcelino Iglesias. Fue en un predio del INV que estaba casi abandonado en calle Tirasso y que le ofreció al ex titular de OSEP para avanzar en soluciones habitacionales conjuntas. La información oficial marca ya fueron licitadas 300 de 526 casas.

Mientras se construyen, le permiten al candidato seguir diciendo "yo hablo con todos".

"Trato de ser cauto para expresarme, por eso soy de hablar poco, no me gusta vender humo", respondió ante la consulta de este diario. "Mendoza está agotada y retrocediendo, así que necesitamos un cambio en serio. Un cambio de estilo y también de prioridades. Tengo la intención de ser el gobernador que provoque ese sacudón positivo, con firmeza, decisión y consensos. Más trabajo y menos verso", sintetizó.

Vadillo, ¿el candidato de la tercera fuerza?

El Partido Verde quedó tercero en el escalafón electoral de 2021. De hecho, fue segundo en San Carlos, la tierra de Suarez y Cornejo. La duda es si podrá revalidarlo en una elección de contexto distinto y -quizás- mucho más polarizada, como esta que definirá cargos ejecutivos. Su candidato es, desde el 27 de diciembre, el ex diputado Mario Vadillo.

Mario Vadillo Partido Verde.jpg Emanuel Fugazzotto, Mario Vadillo y Marcelo Romano, el tridente de los Verdes en Mendoza.

Superó algunos ruidos internos, porque también había sonado con mucha fuerza -y hasta admitiendo que jugaría- el ambientalista Eduardo Sosa, un ex funcionario de Cornejo que se terminó yendo muy enfrentado con toda la cúpula radical, sobre todo por la cuestión minera. La plataforma del abogado, que llegó a la Legislatura aliado con su ex amigo José Luis Ramón, tiene al cuidado del agua como principal eje.

"Nuestra propuesta fundamental, entre otras, está relacionada con lo hídrico. Pero sacando el foco de lo que sólo tiene que ver con el consumo doméstico: encarar en serio reformas para el riego agrícola y también para el uso industrial. Eso es un punto. Después, en materia de viviendas, lo que estamos proponiendo es una modificación estructural del IPV, que permita sistemas nuevos y variaciones en la construcción, incluyendo fabricaciones modulares, que es más barato", apuntó a UNO.

De hecho, en su sector apuntan que la construcción es un rubro fuertemente retraído en Mendoza, y arguyen que en 2011 representaba el 11% del PBG, cuando ahora es apenas el 3%. Hacia allí, dicen, quieren enfilar los cañones.

Por último, respondió por un hecho de la última semana: la titular del Partido Verde en CABA, la ex diputada nacional - y también ex miembro del Frente de Todos- Silvia Vázquez, anunció que apoyaría la candidatura de Gerardo Morales (UCR) a presidente. A los verdes locales los chicanearon un poco, pero incluso el intendente godoicruceño Tadeo García Zalazar salió a decir que ojalá (Vadillo y compañía) tomaran su ejemplo y se alinearan.

morales vazquez partido verde.jpg Morales cuenta con apoyo del Partido Verde, pero el radicalismo mendocino, no.

"Eso fue, mayormente, una operación política del periodismo. No hay un Partido Verde Argentina, y no hay nada que dependa de una sola persona. El Partido Verde de Mendoza es autónomo de los otros espacios en las provincias. Insisto: no hay uno nacional, sino expresiones en Mendoza, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Y claro que no nos sumaríamos a la UCR. Es más: en Mendoza, estamos totalmente en contra", dijo Vadillo.

Luis Petri y su modo distinto de pelear en la UCR

Petri ha mostrado una cualidad durante su campaña: no fogonea la interna. A quienes le vienen consultando desde hace meses si jugaría "aunque también lo haga Cornejo" , ha respondido casi con simpleza que sí. Sus devoluciones no han sido altisonantes ni agraviantes para ningún punto de la gestión de Suarez, como suele ocurrir con precandidatos de un mismo espacio.

Es decir, no agitó la grieta de Cambia Mendoza, pero tampoco se muestra doblegado ante la cabeza del partido; lo cual, mucho o poco -y considerablemente menos, si en el futuro logra una alianza que lo cuele en una boleta del cornejismo- puede ser valorado por algunos votantes.

El esteño tiene apoyo de nombres fuertes como Cobos y Sanz, el cual revalidó con encuentro durante el 2022 en la sede de su fundación, Mendocinos por el Futuro. Allí también hizo gala de otra característica central en él: aunque no es más diputado en el Congreso, su perfil sigue atacando a temas nacionales -sobre todo su metier, que es la seguridad-, casi con la misma vehemencia con que habla de asuntos locales.

julio cobos luis petri.jpg Cobos le prestó su apoyo a Petri para que compita en las primarias.

Sigue recorriendo la provincia, según cuenta su equipo, y desde adentro trascendió hace días que ya tiene a cerca de 15 aspirantes a intendente, aunque se cree que recién los darán a conocer después de la Vendimia: "Ya estamos avanzando con candidatos firmes. Estamos pensando fecha para hacer públicos los nombres de quienes nos acompañarán", contestó ante nuestra consulta.

Esta semana, su hermano Mauricio confirmó en Twitter que su apoyo para la gobernación no va para Luis, sino para Alfredo Cornejo.

La izquierda, con el desafío de "volver a ser"

Víctor Da Vila es diseñador gráfico y y trabaja para una imprenta y editora de Buenos Aires. Nacido en Córdoba en 1980, vino a Mendoza en 2007 y se quedó. Ahora quiere gobernarla.

Se lanzó el primer viernes de febrero, luego de que -según cifras que otorga el partido- lo votaran la mayoría de los 600 delegados que se reunieron en el teatro Selectro para definir candidaturas. Lo primero que dijo, consultado por este diario, es que la izquierda mendocina debe arrancar el camino electoral con una autocrítica. Es que por primera vez en diez años van a las urnas sin un sólo legislador nacional, provincial ni en ninguna comuna. Perdieron casi todo lo conseguido a principios de la década pasada.

"Debimos haber utilizado esas posiciones para llegar con nuestras ideas a la provincia. Para calar más hondo con lo que pensamos en la ciudadanía. No alcanza con repetir slogans, como que un diputado tiene que ganar lo mismo que una maestra", disparó. Sus propuestas tienen que ver con desarrollar la industria alimenticia y que el campo genere una explosión de demanda laboral que sea genuina.

"Para eso vamos a tener que chocar contra el monocultivo de la uva", avisó. "Los analistas internacionales hablan de que la próxima pandemia va a ser la de los alimentos. No estaría mal que Mendoza se preparase para ello, con todo el potencial que tiene", dijo, consultado por ideas para el futuro.

victor da vila.jpg Después de dos presentaciones de Noelia Barbeito, Víctor Da Vila es el precandidato a gobernador de la izquierda.

"Otro aspecto central que vamos a poner en la mesa es mejorar salud y educación. Y eso se logra, por ejemplo, con una suba de salarios para docentes: nadie puede capacitarse mejor cuando tiene que estar saliendo a buscar segundos y terceros trabajos para llegar a fin de mes; y eso es lo que le ocurre a los maestros y profesores acá.

No es lo único: propone que el titular de la DGE sea elegido por el voto directo de los educadores y que tenga diez años de ejercicio en la educación pública -algo que ya se ha propuesto antes-.

Ese es el presente de los seis precandidatos. Algunos con mucho terreno caminado, y otros con una gran tarea por delante, que en ciertos casos requiere hasta hacerse más conocidos, porque no lo son. Les quedan, exactamente, cuatro meses para las PASO. Se sumarán otros, se pueden bajar algunos, y probablemente haya grandes movimientos hacia el interior del oficialismo.

Quien gane, romperá la paridad que ha habido desde el retorno democrático: cinco radicales y cinco peronistas.

O se suma el sexto para uno de los dos bandos, o uno de los espacios minoritarios logra un batacazo de proporción histórica.

Es lo menos probable.

