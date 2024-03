El Gobierno inauguró un nuevo espacio en el Servicio de Oncología en el Hospital Central

Alfredo Cornejo y Rodolfo Montero en el hospital Central.jpg

“Se agregó tecnología y se trasladó a un área exclusiva para optimizar recursos”, comentó el mandatario provincial, y detalló que el objetivo es prestar más y mejores servicios de salud en medio de dificultades económicas y laborales en el sistema de salud.

Además, Cornejo explicó que el Ejecutivo viene agregando mayor tecnología a todo el sistema de salud y en particular a los principales hospitales. teniendo a todos reunidos en un mismo lugar, lo que permite optimizar recursos.

Explicó además que del paquete de leyes enviado a la Legislatura en el marco del Plan Provincial de Salud, 13 han sido aprobadas. Este martes se le dio sanción a seis de ellas: la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), que será el encargado de cobrarles a todas las personas que se atiendan en hospitales públicos pero que cuenten con cobertura médica.

Además, la modificación de las residencias, la instrucción de actividad física en las escuelas, la ampliación y optimización de la cobertura del Centro Regional de Hemoterapia y la creación de un registro de financiadores de salud. A esto se le sumó la norma que apuesta a garantizar la cobertura sanitaria a afiliados con obra social y prepagas.

Cornejo Hospital Central En el espacio se agregó un solárium y se adquirieron 10 sillones reclinables para tratamientos prolongados. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

El ministro Montero se mostró conforme con la aprobación que están teniendo los proyectos de ley: “Estamos contentos con el resultado que hemos tenido en la Legislatura y por la aceptación general y la predisposición de los otros espacios políticos”. Y agregó que “eso es producto de haber escuchado, de haber enriquecido las leyes y de que todo el mundo entendiera que el sistema de salud necesita reformas y transformar esas reformas en una política de gobierno”.

Las remodelaciones de Infraestructura y tecnología para en el Central

Remodelación y refuncionalización completa de cuatro baños. Enlucidos en porcellanato, cambio de griferías y artefactos e instalación de sistema de descarga pressmatic.

Refuncionalización de dos salas de internación con tabiquería liviana. De dos salas se hicieron cuatro consultorios.

Instalación de ventanas de aluminio en salas de estar y consultorios médicos.

Remodelación y refuncionalización de enfermerías. De una enfermería grande se hicieron dos enfermerías pequeñas.

Instalación de mesadas y bachas en acero inoxidable son sistema FV tronic (sensores de movimiento).

Colocación de ventanas fijas de aluminio en todo el corredor.

Pintura de todo el sector y colocación de cielorrasos nuevos.

Remodelación y puesta en valor de solárium para quimioterapias.

Adquisición de 10 sillones reclinables para tratamientos prolongados, tv smart TV de 55”, aire acondicionado, cortinas roller blackout, provisión de paneles de gases medicinales con oxígeno y aspiración central.

Instalación de luces LED y la construcción de un baño exclusivo y equipado para el solárium.

Construcción de tabique divisorio para el cierre del servicio, instalación de puerta metálica doble, tipo cortafuego, con sistema antipánico, vidrio de seguridad y cierrapuertas hidráulico.

Reorganización del sistema de Salud

Cornejo remarcó que buscará optimizar recursos y usarlos mejor en todos los servicios públicos sustantivos de la Provincia, pero en particular en la salud.

El mandatario detalló que esta refuncionalización del Central se realizó en un contexto donde los insumos están dolarizados, los pacientes no pueden costear sus tratamientos de salud y los profesionales buscan mejores ingresos.

Cornejo Hospital Central Cornejo remarcó que buscará optimizar recursos y usarlos mejor en todos los servicios públicos de la provincia. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Ante este panorama, Cornejo sostuvo que se está “reorganizando el sistema y los servicios todo el tiempo, de eso se trata este plan, de prestar más y mejores servicios como es el caso de oncología en particular".

"El sector privado en Mendoza tiene muy pocos profesionales tratando los temas oncológicos algo que estamos tratando en el hospital público", afirmó Cornejo.

"Si una persona no tiene obra social y lamentablemente padece de cáncer, acá tiene un servicio. La gente que tiene obra social y esta no le cubre el tratamiento en el sector privado, también viene acá

“Estamos siendo prácticamente el único centro del interior del país que hace trasplantes hepáticos, un tema que no hace el sector privado, y también estamos realizando trasplantes de médulas, un servicio que lo estamos teniendo en el sector público”, agregó.

El plan de Seguridad

El gobernador fue consultado por otros temas, como seguridad y el paquete fiscal que aún no ingresa al Congreso de la Nación. Sobre este último punto, aseguró que aún no hay definiciones sobre temas importantes como la fórmula jubilatoria.

En cuanto a seguridad afirmó que se están tomando medidas con tareas de inteligencia, allanamientos y el Gobierno de Mendoza está trabajando codo a codo con el Poder Judicial. Además, destacó la importancia de la organización del Estado para combatir este flagelo y mencionó factores externos que también influyen en esta situación, como el alumbrado público y los precios distorsionados.

“Tenemos un plan de seguridad muy concreto y firme que desarrollamos y ajustamos todo el tiempo”, dijo el Gobernador.

En su discurso en la Apertura del Año Judicial puso el acento en que hay avances sustantivos en materia de delitos violentos.

Cornejo Hospital Central El Gobernador conversó con los médicos del Hospital y recorrieron las nuevas instalaciones. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

"Tenemos muchos casos de inseguridad como los tiene la Argentina en todas sus ciudades, pero no estamos en niveles de donde el narcotráfico ha tomado las calles y los barrios”, afirmó el Gobernador.

Cornejo le pidió a la Justicia que se comprometa en esta tarea y recordó las últimas acciones que ha llevado adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia.

"Están dando resultados las tareas que encomendé de inteligencia sobre muchos temas, por ejemplo, sobre las entraderas. El resultado fue que logramos desbaratar una banda, con una tarea de inteligencia que identificó los lugares, y se pudo aprehender personas e imputarlas. El operativo que se desplegó la semana pasada en el Campo Papa, en el oeste de Godoy Cruz", agregó.

“Se hicieron 365 allanamientos en un mismo día, en 3 o 4 horas, lo que es prácticamente un récord en la provincia”, sostuvo el Gobernador, y dio detalles del operativo al recordar que se realizó con los jueces en el lugar para agilizar los procesos. Acto seguido sostuvo que “hay que trabajar mucho y, para esto, todo lo que agreguen los municipios, bienvenido sea, pero el fenómeno de la inseguridad, los principales efectores para prevenirlo, y reprimirlo, son la Policía y la Justicia. Si la Justicia no saca sanciones realmente ejemplificadoras, eso no funciona. Si no tenemos inteligencia adecuada, no vamos a prevenir estas bandas”.

“El crimen organizado no es que esté tan organizado, sino que el Estado está más desorganizado que el crimen, entonces nosotros en Mendoza estamos organizando mejor el Estado, y eso nos va a ir permitiendo obtener resultados", concluyó Cornejo.

