Se conformó el tribunal que juzgará a la ex esposa de Luis Lobos por enriquecimiento ilícito

El juez Horacio Cadile y las conjuezas Mónica Romero y Carolina Colucci tendrán a su cargo el juicio oral y público a Claudia Sgró, ex esposa de Lobos y ex funcionaria de la comuna de Guaymallén; Federico Sampieri -ex funcionario de Obras Públicas durante la gestión de Lobos- y Roque Núñez, de la empresa Wanka SA.

El delito que llevó a Luis Lobos a la cárcel ahora complica a Claudia Sgró

Sgró está presa en el penal Boulogne Sur Mer y cumple condena por fraude a la Municipalidad de Guaymallén en el caso de los empleados truchos.

A fines de agosto deberá afrontar el proceso penal por enriquecimiento ilícito debido a la gran cantidad de bienes materiales a su nombre sin tener un sueldo suficiente para adquirirlos.

Luis Lobos, quien ejerció la intendencia hasta diciembre de 2015, cumple una pena unificada de 8 años de prisión en Boulogne Sur Mer por tres casos: el de los empleados truchos de Guaymallén, enriquecimiento ilícito y fraude en el caso Wanka SA.

Por estos dos últimos lo sentenciaron en juicio abreviado a fines de 2022, previa negociación con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y admisión de la responsabilidad penal.

El caso del ex funcionario y el empresario

Sampieri y el empresario Núñez serán juzgados por fraude a Guaymallén con el alquiler de una planta de asfalto para tratar calles de ese departamento.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos detectó que la cantidad de dinero pagada y/o girada a Wanka S.A. no se condecía con los trabajos realizados.

Si bien el debate oral y público ya tiene fecha y lugar, no se descarta que alguno de los tres imputados -o todos ellos- admita su responsabilidad penal y se declare culpable a cambio de una pena menor a la que podría corresponderle al cierre de un debate tradicional, de largo aliento, con testigos y fuerte exposición pública.

