Rodolfo Suarez dio por cerrada la "novela" en Cambia Mendoza tras los desplantes de Omar De Marchi

"La semana que viene convocaremos a elecciones. Ya quiero terminar con esta novela", anunció el mandatario, que ya decidió respetar el calendario electoral provincial que separa los comicios de los nacionales.

rodolfo suarez alfredo cornejo fuesmen 2.jpg Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez, Ana María Nadal y autoridades de la FUESMEN. Foto: Gobierno de Mendoza

De todas maneras, sobre De Marchi y su posible decisión de ir a las urnas por fuera de Cambia Mendoza, recalcó: "Cada uno sabrá qué hacer por el bien del país y la provincia pero ya no voy a opinar más sobre el tema".

Advertencia de Suarez sobre los partidos que no cumplan las reglas de JxC

El gobernador de Mendoza se hizo eco de una decisión nacional de la mesa de Juntos por el Cambio y publicó el documento en su perfil de Twitter: quienes no cumplan con lo que se mande a nivel nacional, no podrán utilizar las sílabas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas.

Por este posteo es que luego fue consultado sobre la posición de De Marchi en Mendoza. "No sé cuáles podrían ser las sanciones pero la elección de Mendoza es importante porque es anterior a las nacionales y sería bueno que todos los que repudiamos los gobiernos populistas estemos todos juntos", dijo en torno a cómo observan desde Buenos Aires lo que sucede en la provincia.

rodolfo suarez alfredo cornejo fuesmen.jpg Foto: Gobierno de Mendoza

"Al tener elecciones (adelantadas) en siete departamentos (seis comunas peronistas y una radical) no podemos ir con un nombre del frente en San Rafael, otro en Lavalle y otro a la elección provincial. El desdoblamiento municipal adelanta todo el proceso y por eso es que debemos tomar las decisiones lo antes posible", advirtió el gobernador sobre los plazos electorales y aquella advertencia de Cambia Mendoza de que hsta el 15 de febrero -con la posibilidad de una prórroga de una semana- hay tiempo para sumarse al frente.

"No puedo estar desmintiendo cosas que no son ciertas y que tienen que ver con las elecciones. Estoy abocado a la gestión", aclaró sobre los cuestionamientos del sector del PRO que sigue a De Marchi que aseguró que Cambia Mendoza no podía imponer una fecha antes de que Suarez sacara el decreto del llamado a elecciones.

