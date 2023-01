El desdoblamiento de Matías Stevanato generó reacciones dentro y fuera del peronismo en Maipú

Fue el legislador Duilio Pezzutti el que, consultado por Diario UNO, advirtió que, a pesar de que Stevanato confirmó la decisión a último momento, "sabíamos desde hace meses que pasaría porque tiene el vicio de decir que va a hacer algo y después hace lo otro".

►TE PUEDE INTERESAR: Tadeo García Zalazar enfrentó a Omar De Marchi: "Tiene la aventura personal de romper Cambia Mendoza"

El intendente de Maipú analizó la posibilidad de no desdoblar pensando en apoyar desde la elección departamental el proyecto del peronismo en los comicios provinciales; sin embargo, dado que sus colegas del PJ acordaron el adelantamiento, éste decidió no cortarse solo. El decreto municipal fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La curiosa crítica de Majul a Stevanato por el desdoblamiento de las elecciones

El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, Néstor Majul, aseguró en sus redes sociales que el "kirchnerismo maipucino llamó a elecciones (adelantadas) con la intención de despegarse del Gobierno Nacional".

Cuestionó que con esa actitud se "confunde a la población" dado que: "Se despegan de Alberto Fernández para las elecciones y después lo buscan en el aeropuerto".

"Maipú merece sinceridad", dijo el funcionario radical asegurando además que ya van "40 años de engaños" en Maipú, equiparándolo al tiempo que lleva el peronismo en el gobierno municipal.

majul tuit stevanato.jpg El tuit de Néstor Majul apenas conoció que Matías Stevanato había decidido desdoblar las elecciones municipales en Maipú.

El primero en contestarle a Majul fue el diputado provincial del Frente de Todos Juan Pablo Gulino, aclarando que las elecciones en Mendoza ya se darán en fecha diferente a las de la Nación en virtud de una decisión de Rodolfo Suarez; y que lo que genera el desdoblamiento municipal, en estos casos, es separar las elecciones departamentales de aquellas en las que se elige gobernador.

"El que confunde a la ciudadanía es usted, no mienta. Quien desdobló las elecciones de las nacionales fue Suarez. Póngase a trabajar que deja mucho que desear", le advirtió Gulino a Majul.

Lo cierto es que en la Provincia rige una ley que determina que la fecha de las elecciones provinciales es diferente a la de las nacionales y, en caso de querer hacerlas unificadas, es el Ejecutivo el que así debe determinarlo.

►TE PUEDE INTERESAR: Félix, Aveiro y Righi confirmaron el desdoblamiento de elecciones municipales

¿Stevanato tendrá interna en Maipú?

La publicación del decreto por el que se decidió el adelantamiento de las elecciones municipales apuró a su vez la decisión del diputado provincial Duilio Pezzutti que analiza desde hace tiempo, con el espacio Impulsar Maipú, la posibilidad de ser precandidato por el peronismo.

"Mis diferencias con Stevanato son por cuestiones de gestión y problemas estructurales que tiene el departamento", planteó en diálogo con Diario UNO y anticipó: "Seguramente la semana que viene tomaré la decisión" de competirle o no la intendencia al actual jefe comunero.

"Cuando uno mira la historia de los gobiernos peronistas, ve que la lógica sufrió un corte con la llegada de Stevanato", cuestionó entendiendo que lo que el vecino "necesita" es que "vuelva el peronismo en Maipú".

Pezzutti no confirma hoy si será o no precandidato pero sí tiene claro que no compartirá una lista con el actual intendente por lo que descartó, en caso de no ir por la intendencia, aceptar la candidatura por algún otro cargo si la cabeza es Stevanato.

duilio pezzutti.jpg Duilio Pezzutti apura su decisión de ser precandidato en Maipú.

Consultado acerca de si los desdoblamientos en las comunas peronistas podrían perjudicar la performance del partido en las elecciones provinciales, Pezzutti consideró que en general, "las elecciones este año serán difíciles para el peronismo, tanto a nivel nacional y provincial como municipal".

"El contexto económico no ayuda", reconoció el legislador que cree que la única llave para el peronismo en la Provincia sería "evaluar un proyecto, una idea" y competir con ello.

"Algo mal hemos hecho para haber perdido la confianza de los mendocinos", lamentó. "Si todos pensásemos en un proyecto de gobierno, tendríamos posibilidades de gobernar la Provincia", señaló.