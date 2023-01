Con el desdoblamiento de Stevanato, ya son siete los municipios que adelantaron sus elecciones

Se había especulado con una decisión distinta. No sólo por su tendencia a votar el mismo día que las intendencias radicales, presuntamente para aportar votos a una candidatura peronista a la gobernación, sino porque uno de sus principales aliados políticos, el diputado nacional Adolfo Bermejo, venía manifestando desde finales del 2022 que no estaba de acuerdo con partir el calendario electoral. El ex intendente, de hecho, fue quien propuso que el justicialismo repensara esa decisión conjunta, pero en la última semana dio pistas de que todos seguirían la misma línea: "Me hubiera gustado un proyecto más ambicioso", se lamentó.