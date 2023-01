Suarez y Cornejo advirtieron que los partidos que no cumplan las reglas del frente serán sancionados

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi: "Mientras algunos están obsesionados con la rosca política, yo estoy preocupado por Mendoza"

En Mendoza, esta advertencia es principalmente para la dirigencia del PRO y en particular para Omar De Marchi, que no asistió a la úlitma reunión de Cambia Mendoza y que no informa aún si irá por dentro o por fuera del Frente que gobierna la provincia.

Los desencuentros del PRO y la UCR en Mendoza

El martes 24 de enero, hubo una reunión entre los partidos que conforman el Frente Cambia Mendoza. En esta no participó el presidente del PRO Álvaro Martínez, como tampoco lo hizo Omar De Marchi.

En este encuentro se decidió poner como fecha límite para la presentación de las alianzas el 12 de febrero, con extensión extraordinaria al 22 de febrero. Esta fecha, según explicó en un tuit Alfredo Cornejo, es por el adelantamiento de las elecciones departamentales.

Sin embargo, Álvaro Martínez salió a criticar esta decisión vía Twitter, diciendo que no está publicado el decreto del llamado a elecciones del Gobernador, por lo tanto esa fecha no corre.

El hilo de Twitter de Álvaro Martínez contra la decisión de poner fecha límite a la presentación de alianzas, continuó

Luego, en diálogo con Diario UNO, De Marchi no respondió sobre el asunto, pero aseguró que mientras otros están preocupados en la rosca política, él piensa en el bienestar de Mendoza.

Una decisión y un llamado a reunión nacional

La dirigencia del PRO mendocino no tenía pensado acatar ninguna fecha límite para la presentación de alianzas hasta que no estuviera firmado el decreto del Gobernador llamando a elecciones. Sin embargo, después de la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, no se sabe aún cuál será el camino a seguir.

El documento expresa que los dirigentes antes mencionados ratificaron la vigencia de las reglas para las elecciones anticipadas y aseguraron que los representantes de todos los partidos deben buscar la unidad y las mejores propuestas para los ciudadanos.

En caso de incumplir la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa Nacional y las estrategias nacionales y provinciales de J x C, los dirigentes que no acaten estas órdenes serán sancionados, de la manera antes mencionada.

Además, convocaron a una reunión cumbre de J x C, para el próximo 6 de febrero