Omar De Marchi-Rodolfo Suarez.jpg Omar De Marchi y y el gobernador Rodolfo Suarez, dos políticos con buena relación aunque enfrentados en la alianza electoral a la que pertenecen: Cambia Mendoza.

"No me preocupan las críticas, me preocupa Mendoza", señaló el lujanino con aspiraciones claras a ser precandidato a gobernador dentro del oficialismo.

Una reunión de Cambia Mendoza sin el PRO

En el Frente Cambia Mendoza, el silencio del diputado nacional y líder local del PRO, Omar De Marchi, hace mucho ruido. De hecho, este martes 24 de enero, en una reunión en la que participaron dirigentes radicales, de Libres del Sur, del Partido Demócrata Progresista y del Frente Renovador, entre otros, no estuvieron ni las autoridades ni figuras representativas del PRO ni de la Coalición Cívica, dos de los partidos más importantes que componen el frente, además de la UCR.

En tanto, el presidente del PRO en Mendoza, Álvaro Martínez, salió a cuestionar duramente que en ese encuentro se haya puesto una fecha límite para conformar los frentes electorales, sin que esté firmado el decreto del gobernador Rodolfo Suarez para llamar a elecciones. De Marchi prefiere no responder al respecto.

Lo que sí aseguró es que no está preocupado por lo que digan de él, ni por las críticas hacia su decisión de no dar a conocer si va a ir a las elecciones por dentro o por fuera de Cambia Mendoza.

Por qué el PRO no responde sobre su participación en el frente

El presidente del PRO en Mendoza, Álvaro Martínez, criticó a través de un hilo de Twitter la fecha elegida en la reunión de Cambia Mendoza para presentar los frentes electorales.

Según aseguró, esa fecha, que se fijó para el 15 de febrero con posibilidad de prorrogarla hasta el 22 de febrero, es una cuestión aleatoria, no responde a ninguna ley.

Las críticas de Martínez hacia la decisión tomada en la reunión de este martes, siguieron en un hilo de Twitter.

En cuanto al argumento esgrimido en la reunión de Cambia Mendoza, acerca de que esa fecha tiene que ver con el adelantamiento de las elecciones departamentales, la respuesta fue que cada caso se debe ver en particular.

Pero, a nivel provincial, aún no hay ninguna disposición oficial que obligue a ninguno de los partidos que conforman los frentes a definir nada, al menos hasta que no sea publicado el decreto de Suarez llamando a elecciones.

