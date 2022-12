Ardió la interna del PRO por la postura de Omar De Marchi de no ir a la mesa política de Cambia Mendoza

"Es un error sin sentido, un despropósito no haber acudido a la mesa de Cambia Mendoza. Lo único que logra es que esa gran mayoría de mendocinos que han depositado la esperanza en Cambia Mendoza, pensándolo como el único frente que puede derrotar al kirchnerismo ahora dude por estas actitudes. Yo soy de los que cree que más allá de las diferencias hay que apostar a la unidad", marcó, el diputado Enrique Thomas, quien además es uno de los vicepresidentes del PRO de Mendoza y trabaja para que Bullrich sea la candidata a la presidencia.

Ese legislador, y otros integrantes del partido si acudieron a la reunión que se concretó en la sede de la UCR de calle Alem, y ni allí, ni en las redes sociales disimularon el fastidio que les provocó el faltazo del presidente Álvaro Martínez, enrolado políticamente detrás de Omar De Marchi.

Mesa política de Cambia Mendoza.jpg Enrique Thomas, vicepresidente del PRO, si acudió a la reunión de la mesa política de Cambia Mendoza, que comandó el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar.

Tanto el mismo Thomas, como la ex legisladora Hebe Casado, usaron sus perfiles de Twitter para quejarse de su conducción partidaria y criticar la actitud de no acudir a esa mesa.

"En Cambia Mendoza siempre hay espacio"

El faltazo del presidente del PRO y el comunicado en el que Álvaro Martínez se quejaba de no haber acordado previamente "lineamientos básicos sobre qué partidos deben ser invitados" ni tener "un temario sobre los asuntos a tratar", no pasaron desapercibido por los radicales, y fue el mismo presidente partidario Tadeo García Zalazar, quien lo ligó a la disputa interna del PRO.

"Creemos que es una estrategia coyuntural que tiene que ver con el posicionamiento de un grupo y de una dirigencia que responde a un proceso interno nacional y que no ha unificado criterios en cuanto a su participación en Mendoza. Esperemos que el año que viene se sumen. Siempre hay espacio", remarcó luego de la reunión.

Por su lado Thomas, se apresuró a marcar que la decisión del presidente de no ir a esa reunión no supone que el partido se vaya del frente gobernante. Es más se encargó de remarcar, que su línea, que se enrola detrás de Patricia Bullrich, tiene la premisa de sostener la unidad.

"Lo que siempre nos resalta Patricia es que más allá de las diferencias con nuestros socios, hay que preservar la unidad que está por encima de cualquier interés personal. Yo creo que no podemos darnos el lujo de tener este tipo de actitudes, que en el fondo favorecen al Frente de Todos o a Milei, porque nos debilitan internamente", disparó Thomas.

Es claro que en este tiempo preelectoral, el hecho de que haya dirigentes mendocinos del PRO alineados con la figura de Horacio Rodríguez Larreta, como es el caso de Omar De Marchi que es su armador político en el interior del país, y otros enrolados detrás de Patricia Bullrich, como el mismo Thomas, que trabajó con ella cuando fue Ministra de Seguridad, y que ambos estén en carrera por la presidencia, dificulta las negociaciones con su socios radicales mendocinos.

Es más, aunque no lo digan abiertamente, los seguidores de Bullrich, le endilgan al mismo jefe de gobierno porteño de atentar contra la unidad de Cambia Mendoza.

Tanto es así, que hasta el senador nacional y ex gobernador Alfredo Cornejo, planteó los efectos de un escenario de ruptura a nivel nacional, por las diferencias que pudieran tener con el PRO: ¿ Qué pasaría si el radicalismo dijera a nivel nacional que se va de Juntos por el Cambio porque no nos gusta Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta? Sin duda, esto aumentaría la expectativa de poder del Frente de Todos, por eso no podemos permitirnos este tipo de planteos a nivel nacional y mucho menos provincial. Hay que tener empatía con los ciudadanos, el ruido no es un lujo que podamos darnos”, cerró.

Los reclamos de los socios del PRO

En el comunicado que publicó el PRO, en el que dejaban implícito que no acudirían a la mesa de Cambia Mendoza, reclamaron que el frente electoral se constituyó para las elecciones del 2021 y que ya cumplió su cometido "toda vez que jamás hubo una reunión, ni convocatoria, ni comunicación sobre temas importantes de la Provincia, desde la última elección provincial hace casi dos años".

"La construcción de un frente electoral conlleva la expectativa implícita de poder participar, opinar, sugerir sobre medidas de gobierno, sentirse parte, y es evidente que nada de esto ha ocurrido en los últimos años", apuntó Álvaro Martínez.

Y remarcó que "construir una alternativa electoral es mucho más que amontonar partidos o sellos sin personería jurídica para fingir mayor fortaleza electoral".

En disidencia con su mismo presidente partidario, Thomas retrucó: "Desde el partido se venía pidiendo una mesa para discutir este tipo de diferencias y cuando se arma la reunión, y se pospone a pedido del mismo Martínez, porque no podía en la primera fecha propuesta, ellos no vienen. Éste es el ámbito para hacer los planteos, y discutir lo que haya que discutir".

