Rodolfo Suarez convocó por decreto a los anestesistas a una mesa de diálogo

Desde el Gobierno se informó que "el objetivo es que en ese ámbito se pueda interactuar para encontrar las alternativas de solución requeridas por las graves circunstancias en la materia que han determinado la declaración de la emergencia dispuesta por ley”.

Quiénes integran la mesa de diálogo

La mesa estará conformada por tres representantes del Poder Ejecutivo, dos de la Cámara de Senadores, dos de la Cámara de Diputados y los anestesiólogos y en el plazo de 120 días deberán encontrar una solución al conflicto que para el Gobierno fue desatado por los profesionales de la salud de esta especialidad aunque los aludidos sostienen lo contrario y que el diferendo lo ocasionaron las autoridades.

Las reuniones tendrán como mínimo una periodicidad de un encuentro por mes.

Es importante aclarar que desde la vigencia del presente decreto, la convocatoria de cada reunión, su temario y el reglamento que regirá su funcionamiento, será facultad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Qué dice el comunicado de los antestesistas

el-pago-del-anestesista-siempre-es-costoso-foto-miguel-cicconi-diario-uno.webp El martes hubo suspensión de cirugías en clínicas privadas de Mendoza.

La AMA emitió un comunicado este mismo jueves en el que si bien pidió disculpas por las molestias que originó la medida de fuerza que determinó la suspensión de cirugías en el ámbito privado volvió a expresar su repudio a la declaración de emergencia. En el documento calificó a la norma aprobada en la Legislatura como un agravio a a todos los médicos anestesiólogos de la provincia tanto del sector público como privado,

En la nota firmada por el presidente Rodolfo Mollar se aclaró que la suspensión de cirugías programadas el martes fue por voluntad de los antestesiólogos para visibilizar la problemática que vienen denunciando.

El comunicado dice textualmente:

"La Asociación Mendocina de Anestesiología comunica a ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza) que la suspensión de las cirugías programadas fue dispuesta voluntariamente por cada uno de los anestesiólogos que prestan servicio en los distintos nosocomios del sector privado de salud provincial y motivada por el repudio de toda la comunidad anestesiológica a la ley que declara la emergencia en la especialidad y que habilita en su artículo 7º al Ministerio de Salud a arbitrar los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de médicos y técnicos anestesistas".

tanto del sector público como privado, que tendrá sus repercusiones negativas no sólo en la salud pública, sino también en la salud privada". "La medida buscó 'visibilizar' la negativa de todos los médicos anestesiólogos a que una ley de emergencia habilite a cualquier profesional médico o técnicos anestesistas a ejercer prácticas anestésicas' sin la correspondiente especialización mediante una residencia habilitada, también por ley, y a tal efecto; toda vez que para garantizarle al paciente, al equipo quirúrgico y a todas las clínicas del subsector privado una anestesia segura, es necesario que sea administrada por un anestesiólogo matriculado".

"Dejamos nuestro compromiso de que todas las cirugías suspendidas se reprogramarán para ser realizadas en el día de mañana (viernes 20) y subsiguientes".

La palabra del titular de Aclisa

Rodolfo Torres calificó la medida de los anestesistas como un "sinsentido", sobre todo por lo intespestivo. El titular de Aclisa (Asociación de Clínicas y Sanatorios) dijo que la medida sorprendió a todos y aclaró que las cirugías ya están normalizadas.

El directivo explicó que el martes ya se habrán hecho las cirugías que no se pudieron llevar adelante el martes. Torres agregó que "no entendimos qué paso porque no había ningún reclamo económico previo al sector privado. Esperamos que no vuelva a suceder porque si no, se toma de rehenes a los pacientes".

