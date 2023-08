Roberto Righi pronosticó que Parisi sólo cosechará el 11% de los votos en las elecciones

Righi con De Marchi en 7D.JPG

Entre sus varios argumentos para dar el portazo, aseguró que para ser competitivo en los próximos comicios se hubiese necesitado un Peronismo más abierto, "que le abriera los brazos a todos aquellos que quieran aportar y colaborar", marcó, y fue categórico en criticar a su propio partido: "yo lo veo cerrado".

Desde su mirada, esa es una de las causas por las que mucho peronismo decidió respaldar la figura de Omar De Marchi y sumarse al equipo de La Unión Mendocina; y vaticinó que detrás de su partida habrá otros "compañeros" que lo imiten, aunque evitó dar nombres de quienes podrían ser esos dirigentes del PJ.

"Hay muchísima gente que se quiere sumar a los equipos de De Marchi, no arrastrados por mí, sino por decisión propia", lanzó.

Hay que recordar que en las filas demarchistas ya se enlistaron el ex intendente de San Martín, Jorge Giménez, y el ex ministro de Paco Pérez, Diego Martínez Palau, aunque este último perdió la interna en Las Heras y no competirá por esa comuna.

Igualmente, ratificó que la decisión de apoyar a De Marchi es solo suya, y que con él no se llevó a nadie a las filas del nuevo frente.

►TE PUEDE INTERESAR: Roberto Righi, el único intendente que gobernó 22 años y está a un mes de perder el poder

Righi: "la elección se polarizará entre Cornejo y De Marchi"

Para el intendente lavallino su partido histórico, el PJ mendocino -con la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo-, quedará deslucido en las próximas elecciones y le vaticinó un cómodo tercer lugar.

Righi sobre el PJ TERCERO.JPG

"Esta elección está polarizada entre Cornejo y De Marchi. Al PJ lo veo muy bajo, yo creo que saldrá tercero fácil", pronosticó, sin restarle dureza al vaticinio.

A la par, cuando se lo consultó sobre cuál serían los resultados de las próximas elecciones gubernamentales del 24 de septiembre, Righi le atribuyó a la fórmula peronista sólo un 11% de los votos, lo que significaría que caería aún más que el piso del 15,6% que logró en las PASO, sumando lo que consiguieron los 4 precandidatos que competían.

En contrapartida, a su nuevo candidato, a Omar De Marchi le vaticinó un triunfo con el 38% de los votos, por encima de Alfredo Cornejo, a quien lo dejó segundo con un 35% de los sufragios.

"La ruralidad está abandonada"

Righi también justificó su pase a La Unión Mendocina en el aporte que él cree que le puede hacer al nuevo frente, sobre todo para apostar a una gestión con "una mirada más federal que ponga en valor la ruralidad".

"La ruralidad está abandonada hoy en día. Hace 9 años que no se construye una escuela en nuestro departamento", dijo como ejemplo y queja a la vez.

"En 9 años no se construyó ni una sola escuela en Lavalle, ahora están haciendo dos jardincitos. Nosotros mínimamente necesitamos 7 escuelas, porque nuestro departamento fue de los que más creció junto con Luján y Maipú. Y si queremos favorecer el arraigo, tenemos que brindarles servicios a la comunidad", amplió el jefe comunal peronista.

También se quejó de la paralización de obras que entiende que son clave para la comunidad lavallina, como es caso de los gasoductos de Jocolí y el de Jocolí viejo. "Se iniciaron en gobiernos peronistas y cuando asumió Alfredo Cornejo nos paralizaron las obras y quedaron incompletas, quedaron las mangueras y los caños puestos y la gente no tiene gas", concluyó.