Reparto de ATN a las provincias: la oposición logró quórum en el Senado y dejó al Gobierno al borde de otro revés

El Senado inició la sesión en la que la oposición busca rechazar el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsado por los gobernadores, en medio de un panorama adverso para el gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.
La semana pasada, Javier Milei hizo un esfuerzo por recomponer los vínculos con las provincias, repartió ATN a gobernadores aliados y presentó un presupuesto con modos más moderados; pero, todo está dado este jueves para que la Cámara Alta le vuelva a dar la espalda al Presidente.
La iniciativa de redistribución de los fondos discrecionales a las provincias fue impulsada por los gobernadores. En el Senado, el proyecto recibió 56 votos afirmativos y uno solo en contra (Luis Juez), pero los libertarios y los senadores aliados se ausentaron.
Entre esas ausencias estuvieron las de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri.
Esta sesión llega en el medio de la turbulencia que generó el abrumador rechazo a los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría y Residencias por parte de la Cámara de Diputados.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se mostró disconforme con la votación y responsabilizó a “esquema político que no quiere que la Argentina avance”.
El funcionario expresó que el monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de $1.9 billones, lo que equivale a “suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses”.
Y aprovechó para recurrir a la chicana: “Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante cuatro meses, para financiar esta ley, que propusieron rechazando el veto, el día de ayer una de las cámaras”.
Y continuó: “Otra forma de financiarlo, por ejemplo, es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente”.
Por último, el vocero aseguró que la oposición “quiere destruirlo todo” al tiempo que aclaró que La Libertad Avanza hará “todo lo que sea posible para que eso no pase”.