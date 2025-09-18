Reparto de ATN a las provincias: la oposición logró quórum en el Senado y dejó al Gobierno al borde de otro revés

Cómo salió el proyecto de los ATN del Senado

La iniciativa de redistribución de los fondos discrecionales a las provincias fue impulsada por los gobernadores. En el Senado, el proyecto recibió 56 votos afirmativos y uno solo en contra (Luis Juez), pero los libertarios y los senadores aliados se ausentaron.

Entre esas ausencias estuvieron las de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

senado atn congreso En el Senado se debate la insistencia de la ley de ATN, frente al veto del presidente Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Revés en Diputados por el presupuesto universitario y la Ley de Emergencia en Pediatría

Esta sesión llega en el medio de la turbulencia que generó el abrumador rechazo a los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría y Residencias por parte de la Cámara de Diputados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se mostró disconforme con la votación y responsabilizó a “esquema político que no quiere que la Argentina avance”.

El funcionario expresó que el monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de $1.9 billones, lo que equivale a “suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses”.

Y aprovechó para recurrir a la chicana: “Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante cuatro meses, para financiar esta ley, que propusieron rechazando el veto, el día de ayer una de las cámaras”.

Y continuó: “Otra forma de financiarlo, por ejemplo, es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente”.

Por último, el vocero aseguró que la oposición “quiere destruirlo todo” al tiempo que aclaró que La Libertad Avanza hará “todo lo que sea posible para que eso no pase”.