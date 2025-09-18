Fraude en Vicentin: prohíben salir del país a ex directores del Banco Nación y de la cerealera

Vicentin banco centrañl.jpg Investigan u$s140 millones que Vicentin no habría liquidado. El Banco Central suspendió su accedo al mercado de cambios.

Los implicados deberán presentarse ante el juzgado entre octubre y diciembre de este año.

La causa Vicentin

La investigación se centra en una serie de créditos otorgados, entre agosto y diciembre de 2019, a la cerealera Vicentin, los que según la fiscalía, las autoridades del Banco Nación actuaron en connivencia con los empresarios para defraudar al Estado.

A pesar de que la cerealera Vicentin había superado el límite de riesgo crediticio permitido y había dejado de pagar sus deudas, los funcionarios del Banco Nación no solo omitieron cobrarla, sino que desarticularon las garantías existentes y le otorgaron nuevos préstamos.

El fiscal Pollicita sostiene que se montó una “puesta en escena” para justificar la refinanciación en la que el Banco Nación simulaba intentar cobrar la deuda, le entregaba a Vicentin fondos que estaban congelados como garantía y le concedía nuevos créditos por más de U$S 105 millones sin reaseguro.

Vicentin

La maniobra, según la acusación, permitió a Vicentin vaciar sus cuentas en el Banco Nación para evitar el cobro de la deuda.

Unos U$S 16 millones habría terminado en paraísos fiscales mediante operaciones simuladas y el uso de facturación apócrifa para justificar gastos inexistentes.

El juez Ercolini justificó las medidas cautelares por la “gran complejidad” del caso y el riesgo de que los imputados, con sus conocimientos técnicos y entramados societarios, pudieran desprenderse de sus bienes para eludir un eventual decomiso.