"Década soñada", el concepto de Cornejo que encendió al radicalismo en la previa del almuerzo de la Ganadería

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Estuvieron presentes el presidente de la UCR, Andrés Lombardi, el intendente alvearense Alejandro Molero, sus pares de comunas radicales, y la vicegobernadora Hebe Casado.

La fuerza del radicalismo en Mendoza

Cornejo destacó la consolidación del radicalismo mendocino en los últimos 10 años: “Es la década soñada del radicalismo”.

En el acto partidario, el gobernador también puso en valor el rol de la juventud radical y de los dirigentes formados en la gestión pública. “Es saludable para el radicalismo mendocino hablar de gestión, porque esos son los temas que le importan al ciudadano común”, señaló.

Cornejo pidió empatía ante la crisis

El gobernador de Mendoza pidió a los dirigentes y militantes del radicalismo mantener la empatía frente al complejo contexto económico y social que atraviesa el país. “No saquemos nunca de nuestra cabeza que la población de Mendoza y de la Argentina está haciendo mucho esfuerzo”, sostuvo, y agregó que “la primera empatía es saber reconocerlo”.

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Pese a reconocer la crisis económica, el mandatario aseguró que Mendoza logró sostener los servicios: “Sería un desastre no tener educación y salud a la altura de las circunstancias generando igualdad de oportunidades en este contexto de deterioro social”.

Y aseguró además que Mendoza está preparada para dar “un salto de calidad” a partir del desarrollo económico y productivo. En ese marco, mencionó el impulso al petróleo convencional y no convencional, la minería sustentable, la agroindustria, la vitivinicultura, las industrias del conocimiento y el turismo.

“Estamos sentando las bases con infraestructura, agua potable, rutas y energía para crecer en el futuro inmediato”, afirmó. Y agregó que Mendoza “tiene con qué crecer porque tiene su gente y porque tiene al radicalismo de Mendoza con el mejor equipo y sus aliados para gobernar por muchos años más”.

¿Radicalismo por varios años más?

A ese concepto de Cornejo se sumó el Peti Lombardi: “Si este radicalismo sigue construyendo un partido fuerte y orgánico junto a la juventud radical, las mujeres radicales, la Franja Morada y toda Cambia Mendoza, vamos a seguir gobernando la provincia con el radicalismo más exitoso de la historia de Mendoza y de la Argentina”.

La Fiesta de la Ganadería en Alvear

La Fiesta Nacional de la Ganadería volvió a convertirse este año en una vidriera política para Mendoza. La actividad reúne al sector productivo, especialmente al vinculado con la ganadería en zonas áridas, pero también funciona como punto de encuentro para dirigentes provinciales y nacionales.

Este sábado se realizará el tradicional almuerzo oficial, que contará con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, ministros, intendentes y referentes empresariales. El sector ganadero llega al evento con una agenda marcada por pedidos de financiamiento, mejoras en infraestructura rural y respaldo a proyectos vinculados al crecimiento de la actividad.

En las últimas semanas, desde el Gobierno provincial remarcaron que la ganadería atraviesa un “momento histórico” y destacaron las inversiones realizadas en acueductos, electrificación rural y caminos vinculados al desarrollo productivo del sur mendocino.