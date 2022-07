Renunció el abogado de Luis Lobos y Claudia Sgró y peligra el megajuicio por corrupción

Esta magistrada ya solicitó al tribunal la suspensión y reprogramación del debate previsto para el 10 de agosto, bajo el argumento de que el plazo restante es insuficiente para ponerse al corriente del voluminoso expediente con vista a preparar la defensa.

Distinta es la situación de Sgró, quien también cumple condena por corrupción en el penal. La defensora pública declinó representarla por decisión de la ex esposa de Luis Lobos, que, de ahora en más, deberá contratar a un abogado particular. Esta contigencia refuerza la necesidad de fijar nueva fecha para el debate.

La renuncia del abogado de Luis Lobos

La renuncia de Lúquez se concretó este miércoles y quedó oficializada ante la Justicia a través de una nota en la que el letrado argumenta que "no se lograron los acuerdos necesarios para continuar ejerciendo la defensa técnica".

Lúquez había representado a Lobos y Sgró durante la pesquisa judicial que los llevó a juicio oral y público en 2019, y que terminó en condena por el delito de fraude contra la Municipalidad de Guaymallén por el caso de los "empleados truchos".

Lus Lobos.jpg Luis Lobos junto con su ex abogado Fernando Lúquez, en la audiencia que determinó el traslado a la cárcel.

Siguió asistiéndolos en los procesos posteriores de apelación en la Suprema Corte de Justicia, e incluso en la audiencia del 22 de abril que determinó que fueran llevados a la prisión.

No trascendieron los motivos puntuales de la salida de Lúquez, aunque sí se supo que desde el primer momento Claudia Sgró no aceptó ser defendida en este nuevo proceso judicial por el mismo abogado que su ex esposo.

Así quedó manifestado por la defensora pública Laura García en el escrito de aceptación del cargo en favor de Luis Lobos.

Lo que viene

Según el cronograma original, Luis Lobos y Claudia Sgró deberán volver a sentarse en el banquillo de los acusados el 10 de agosto.

Ambos por la acusación de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública.

Pero él, a continuación, será juzgado por otra causa: fraude en perjuicio de la comuna por el alquiler y pagos al propietario de una planta de asfalto.

