Quiere ser concejal y donar el 100% de su sueldo

Fue concejal santarrosino de 2006 a 2010, "el único cargo que tuve. Jamás ocupé ningún otro. Siempre he vivido de mi profesión y me jubilaré con ella". Se define como peronista, pero sostiene que "en el frente justicialista no tengo espacio" y agrega que en Mendoza "el partido justicialista es una estructura corporativa, manejada por 5 o 6 familias" y por eso "buscaré mi espacio por otro lado".

Nació en Palmira, pero "soy catitero. Me crie en Las Catitas. Los dos son pueblos ferroviarios y tienen familias y costumbres en común". Cuenta que allí está casi toda su esperanza de llegar al Concejo. "Creo que soy un referente en Las Catitas, pero afuera no tengo adhesión y las veces que participé en elecciones me fue muy mal". Peor también es cierto que Las Catitas es la zona más poblada de Santa Rosa y allí se concentra el 50% del padrón.

Su propuesta principal es donar su dieta. "Como no existe la figura del concejal ad honorem, me depositarán el sueldo, publicaré todos los meses mi bono de sueldo y lo entregaré a institución que lo necesite", dice, y agrega que esas instituciones "deberán llenar una serie de requisitos, pero no tantos como los que necesitan para acceder a un subsidio, y tendrá que haber constancias y claridad sobre cómo se ocupará ese fondo, que también será informado públicamente".

Tratando de definir esa iniciativa, Cobo dice que es una especie de "experimento social" y que "veremos si la gente quiere probar otra forma de hacer política o si prefiere seguir con el modelo de siempre".

Remarca que no necesita el sueldo de concejal para vivir. "Vivo de mi trabajo, de la docencia, de lo que he vivido siempre y me quiero jubilar de mi profesión, no de la política".

Como ejemplo, cuenta que "al día siguiente que dejé mi cargo de concejal, en 2010, yo ya estaba dando clases, mientras que muchos hacía tiempo que intentaban que los nombraran en algún dentro del gobierno".

Cuenta que, alguna vez, tuvo relación dentro del peronismo con "los hermanos Félix y, en su momento, con las primeras líneas de Adolfo Bermejo", pero sostiene que ahora no se siente representado por nadie dentro del PJ.

Dice que con la intendenta Flor Destéfanis, la relación "fue buena, en lo institucional", pero que "hemos trabajado muy poco en los últimos 12 meses. Es una pena, porque siento que desperdician capital humano gratuito, una herramienta gratis para hacer cosas".

Confiesa que, sin partido, "estamos conversando con gente de todos los sectores para armar un frente provincial. Quizás en enero o febrero ya lo tendremos definido. Es un sector integrado por peronistas, radicales, demócratas, socialistas..." y asegura que pensó en crear un partido vecinal, pero "si te descolgás de todo, si no tenés un ancla en la provincia, no tenés mucha vida como partido vecinal".

Finalmente, como una sentencia, Richard Cobo dice: "Esta oportunidad no es para mi, es para el pueblo, es un experimento social. Veremos si la gente quiere aprovecharlo".