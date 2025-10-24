La veda electoral es el período durante el cual se prohíbe la realización de cualquier tipo de propaganda política y actos de campaña, con el fin de que los ciudadanos reflexionen su voto sin presiones o influencias de último momento, y también se lo conoce como "silencio electoral".
Qué actividades están prohibidas en la veda electoral y hasta cuándo rige la normativa
La veda electoral comenzó a regir con la prohibición de varias actividades por las elecciones. ¿Hasta cuándo rige la normativa y qué es lo que no se puede hacer?
De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo, el mencionado período ya comenzó a regir desde este viernes a las 8, y algunas actividades quedan prohibidas hasta las 21 del domingo 26 de octubre, es decir, tres horas después de la finalización de los comicios.
Veda electoral: las actividades que están prohibidas
El Artículo 71 del Código Electoral Nacional establece una serie de prohibiciones específicas que rigen durante las horas previas y el transcurso de las elecciones:
- Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de los lugares de votación.
- Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.
- El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.
- Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.
- La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.
- Realizar actos públicos de proselitismo
- Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.
- Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.
Las consecuencias de violar esta normativa
En concreto, los ciudadanos que violan la veda electoral pueden ser sancionados con multas económicas o con penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las prohibiciones y las penalidades correspondientes están establecidas en el Código Electoral Nacional.
Por otro lado, si un ciudadano observa una violación a la veda electoral, puede realizar una denuncia ante la Fiscalía Federal con competencia electoral. Las Fiscalías Electorales son los organismos encargados de recibir y tramitar las denuncias relacionadas.