Qué actividades están prohibidas en la veda electoral y hasta cuándo rige la normativa

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo, el mencionado período ya comenzó a regir desde este viernes a las 8, y algunas actividades quedan prohibidas hasta las 21 del domingo 26 de octubre, es decir, tres horas después de la finalización de los comicios.

veda electoral, elecciones La veda electoral comenzó a regir desde este viernes a las 8.

Veda electoral: las actividades que están prohibidas

El Artículo 71 del Código Electoral Nacional establece una serie de prohibiciones específicas que rigen durante las horas previas y el transcurso de las elecciones: