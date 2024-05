Propietarios de taxis y dueños de camiones de Mendoza se expresaron en contra del paro nacional

►TE PUEDE INTERESAR: Al paro general de la CGT adhirieron en Mendoza los gremios de comercio, docentes, transporte y bancarios

Aprotam.jpg La sede de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza.

Propietarios de taxis están muy enojados

El comunicado de Aprotam además de referirse al paro, describe la realidad que atraviesa el sector y reparte críticas en las que incluyó al Gobierno de Mendoza. Es que en el análisis de la situación que dicen padecer, recordaron que en 2018 (primera gestión de Alfredo Cornejo) fue sancionada la ley que permitió el ingreso de nuevos oferentes en el mercado (en alusión a las que se manejan a través de aplicaciones como Cabify o Uber) "con marcadas desigualdades".

Curiosamente la nota hace referencia a los "argentinos de bien", una de las consignas del presidente Javier Milei. También destaca que los sindicatos no actuaron del mismo modo con los gobiernos peronistas.

El documento de la asociación comienza explicando que "no estamos de acuerdo con parar nuestra actividad el día 9 de mayo. Decidimos conceder una oportunidad a todos los argentinos de bien que apostamos a hacer efectivo el reordenamiento del Estado, para que todos aquellos trabajadores e inversores que estamos dispuestos a invertir nuestra fuerza de trabajo y capital en nuestro bendito país, puedan concretar el sueño de una Argentina próspera con capacidad de planificación y sustentabilidad; para que las utilidades de las empresas sean reinvertida en el país y los salarios de los trabajadores sean compensados de acuerdo al mérito y esfuerzo de cada trabajador".

No obstante Aprotam admitió la difícil situación de los asalariados: "Nos solidarizamos plenamente para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que merecen, para que la actividad económica se actuve y podamos vivir con dignidad. Pero el motivo de nuestra decisión se basa en que consideramos que es un paro con tintes políticos-sindicales, que no contribuye a que el país salga adelante. Todo lo contrario. Es una disputa de poder en la que usan al pueblo como rehén de objetivos personales, tal como incurrieron en silencio en gobiernos anteriores. Son muchos años de democracia, en la que tanto dirigentes políticos como dirigentes sindicales se han olvidado del pueblo y sólo han pensado en sus bolsillos. A las pruebas nos remitimos con sólo tomar como ejemplo el crecimiento de la popbreza y la desigualdad social actual argentina".

camiones varados destileria lujan paso cristo redentor.jpg Los propietarios de camiones dijeron que trabajarán con normalidad aunque el gremio, uno de los más fuertes, adhiere al paro.

Qué dicen los propietarios de camiones

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza también dieron a conocer un comunicado, aunque más escueto.

"Aprocam informa que las empresas de transporte de cargas trabajarán normalmente durante el paro convocado por la CGT para el jueves 9 de mayo, respetando la libertad de trabajo de sus colaboradores y clientes", señala el documento.

Pero también expresa: "Se respeta el derecho a huelga de los trabajadores, consagrado en la Constitución Nacional, pero Aprocam no considera oportuna una medida como la tomada por la organización sindical, en el contexto de las severas dificultades socioeconómicas que atraviesa el país".

Y concluye: "El transporte de cargas de la región, desde su rol empresario, impulsa la adhesión al trabajo responsable, como la herramienta más importante de una Argentina que quiere salir a flote".

El gremio de camioneros, uno de los más fuertes del país está entre los principales que convocaron al paro.