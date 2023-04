Priore, contra De Marchi: "Debería explicar si quiere el PRO por capricho o por un interés económico"

"Hoy es un capricho de De Marchi irse con el PRO. Él debería explicar por qué le parece tan necesario llevarse la estructura: o es un capricho o tiene un interés económico por los recursos del partido", disparó en Hola Mendoza.

Omar De Marchi en 7D b.jpg Omar De Marchi pasó por Séptimo Día. Confirmó la conformación de un nuevo frente electoral y su defensa judicial a la intervención del PRO.

Incluso fue más allá y descreyó de las verdaderas intenciones del ahora precandidato a gobernador: "Estoy convencido de que ni siquiera quiere ser candidato a gobernador. Creo que fue una mala estrategia para lograr cargos como en el 2021 y esta vez no le salió".

El trasfondo de la intervención del PRO

Si bien aún no se conocen oficialmente los argumentos de la resolución de la intervención del PRO, Pablo Priore y su sector enfrentado al demarchismo aseguran que el motivo principal tiene que ver con irregularidades internas.

"El 31 de marzo se vencieron las autoridades del partido en Mendoza. No convocaron a elecciones en diciembre pasado. El juez Bento los emplazó y recién ahí convocaron para diciembre del 2023, pero prorrogaron por 9 meses más los mandatos", explicó respecto de la conducción actual de Álvaro Martínez, ligado a De Marchi.

"Hubo una clara intención de no permitir que se involucre parte del PRO en las decisiones", agregó. "La semana pasada pedimos una asamblea pero el presidente Martínez no contestó. Entonces, se comunicó al PRO nacional", que resolvió por amplia mayoría la intervención.

"De la reunión participaron los presidentes de todas las provincias. Salvo La Rioja, De Marchi y Martínez, el resto votó por la intervención", sumó como dato.

Esos motivos esgrimidos por Priore no son los mismos que esbozan desde el sector de De Marchi. Según indicaron la prórroga de los mandatos y el llamado a elecciones fueron incluso ratificados por las autoridades nacionales por lo que la única razón de la intervención sería influir políticamente en la conformación del frente Cambia Mendoza.

El futuro político de Omar De Marchi y del PRO

"Lo único firme es que el PRO se queda en Cambia Mendoza", dijo el senador provincial confirmando que el interventor nombrado por el Consejo Nacional partidario, Humberto Schiavoni, inscribirá al PRO como parte del frente antes del término del 12 de abril.

"Seguramente hay muchas cosas que hay que rediscutir dentro de la alianza para transformar Mendoza. Ya se viene hablando de la necesidad de avanzar en un frente de gobierno y no electoral y se está trabajando en eso", dijo sobre la relación con el radicalismo.

Sobre el PRO sin el diputado nacional, Priore entiende que ahora "el PRO tendrá la misma vida de antes de que se le abrieran las puertas a De Marchi" y recordó que cuando el lujanino fue candidato a intendente en 2015, lo hizo como parte del Partido Demócrata para luego confirmar su ingreso al partido de Mauricio Macri.

Pablo Priore 22.jpg El sector disidente del PRO fue el que pidió la intervención de las autoridades nacionales, que finalmente se concretó el miércoles al mediodía.

Sobre ese rearmado a nivel provincial, Priore entiende que, en la Legislatura por ejemplo, "los que no van a integrar Cambia Mendoza no podrán ser bloque PRO y tendrán que tener su propio bloque".

En tanto que "hay cargos que son institucionales del PRO como la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Nación" que justamente hoy ostenta Omar De Marchi. Para él, debería dar un paso al costado y que el PRO nacional nombre a un nuevo representante como autoridad en la cámara baja.

Y fue por más: "Si hay funcionarios que no quieren estar en Cambia Mendoza tienen que renunciar. Estamos esperando esos gestos".

Tiros contra De Marchi

En las redes sociales, Priore tiró un enigmático en el que dio a entender que Omar De Marchi se había reunido el miércoles con Carlos Ciurca, armador peronista ligado al kirchnerismo. Al ser consultado por ese encuentro, aseguró: "No me costa que hay reuniones pero sí me llama la atención que siempre que gobierna el peronismo a nivel nacional, en las provincias aparecen terceras fuerzas".

"Y ahora se va con el massista (por Jorge Difonso). Hay hechos que son llamativos", dijo.

"El problema de él es que no le gustan las PASO. Me cuesta creerle lo del diálogo. Está cada vez más cerrado. Está nervioso y agresivo. No está cómodo en la posición pero él se fue llevando solo", agregó y fue cuando aseguró: "Estoy convencido de que ni siquiera quiere ser candidato a gobernador. Creo que fue una mala estrategia. Quería cargos y no le salió".

Sobre el escenario electoral que plantea la salida de De Marchi de Cambia Mendoza, Priore analizó que "le saca más votos al peronismo que a nosotros".

"De Marchi puede captar el voto del desencantado del peronismo; pero no creo que el voto del que elige a Cambia Mendoza, que va en contra del Gobierno nacional", analizó sobre las futuras elecciones.

Y fue más gráfico: "Si está yendo con Massa es muy difícil que capte el voto de Cambia Mendoza. Sabe que Difonso es Massa, la gente no se olvida".