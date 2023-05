Postergaron el tratamiento del caso Bento en el Consejo de la Magistratura por pedido del kirchnerismo

Y es el Consejo el que debe analizar si mantiene o quita esa protección. Todo ello en medio de un año electoral donde la política está en el centro de la escena. Sobre todo si se considera que Bento tiene competencia sobre asuntos electorales en la provincia.

comisión de acusación consejo de la magistratura.jpg La reunión que mantuvo este miércoles la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Así las cosas, el Consejo analizó el expediente 79/2021 durante la mañana de este miércoles, sopesando en la Comisión de Acusación si el dictamen contra Bento presentado en noviembre por el diputado Pablo Tonelli (PRO) merece debatirse en un plenario.

El paso siguiente sería -si la acusación alcanza las mayorías necesarias en dicho plenario, lo cual constituye otro filtro- presentar el caso frente a un jurado de enjuiciamiento. Y recién si en ese ámbito se decide que Bento es culpable, ahí sí se le quitarían los fueros.

O sea que, en realidad, se está en la primera etapa del meollo. Con todo, Bento presentó este mismo miércoles algunos planteos cuestionando el proceso.

La postura de Tailhade

El dato político lo aportó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos). Primero, porque consideró que se debían atender los planteos de nulidad de Bento debido a que "el objetivo de este proceso es encontrar la verdad"; más allá de que formalmente no se esté en la instancia donde la ley prevé que se presenten esas impugnaciones.

“Es un caso emblemático, de los más importantes en materia de acusación se ha tratado en los últimos años”, remarcó.

Buenos Aires: El diputado Luis Rodolfo Tailhade participa del debate de la Comisión Penal, sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos entre otros temas. Foto: Fanton osvaldo/Télam/aa 20032018 El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

De todas maneras en ese punto la votación le salió en contra y en consecuencia se rechazaron estos planteos de nulidad. La siguiente propuesta de Tailhade fue que se posponga por 15 días el tratamiento del tema en la Comisión de Acusación.

"Simplemente no hice tiempo de leer miles y miles de fojas, creo que son 18 cuerpos. Me interesa sobre todo la causa penal, que tampoco pude leer en su totalidad. Y no solamente me interesaría analizar en profundidad la causa penal sino también evaluar mejor los argumentos, porque me parece que el dictamen del consejero Tonelli tiene algunas imprecisiones que pueden ser inconvenientes para la siguiente etapa", declaró el legislador peronista.

Y apuntó: "Pablo Tonelli (nota del r.: que ya no está en el Consejo) se ubica claramente enfrente de todo lo que yo pienso. Pero lo cortés no quita lo valiente. Él siempre tuvo un gran equipo, con dictámenes muy serios y fundados. Y acá me parece que quizá por el apuro de resolver el tema antes de irse del Consejo hay cosas que están faltando en su acusación".

Respecto a esto último, Tailhade subrayó lo que -a su criterio- serían algunas inconsistencias contables.

La postergación obtuvo el apoyo de otros miembros, como el senador correntino Eduardo Vischi (UCR) y el diputado porteño Álvaro González (PRO). Igual la oposición -que tiene a 4 de los 7 consejeros del cuerpo- ya adelantó que votará a favor de acusar a Bento.

“El dictamen está bien planteado y es suficiente para avanzar. Y está bien postergar porque tenemos que definir los consejeros que sostendrán la acusación en el Jurado de Enjuiciamiento”, argumentó Vischi.

La causa penal contra Walter Bento

Otro carril es el de la causa penal. Una investigación a cargo del fiscal Dante Vega acusa a Bento de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales para acusados en delitos federales como narcotráfico y contrabando. A ello se le añaden otros cargos, como lavado de dinero.

Tras casi 2 años de instrucción, la tesis de Vega es que Bento comandaba una organización integrada por punteros y abogados que hacían las gestiones con los imputados, ofrecían los beneficios y les cobraban en dólares.

El juez, por su parte, alega que todo se trata de una operación jurídico/mediática en su contra y asegura que además Vega tiene una enemistad manifiesta hacia él por rencillas de vieja data.

En el expediente están acusados Bento, su esposa Marta Boiza, uno de sus hijos y otras 26 personas. De respetarse el cronograma, serán juzgados por camaristas federales que no ejercen en Mendoza.

Dante Vega.jpg El fiscal federal Dante Vega lidera la investigación penal contra Walter Bento.

