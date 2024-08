Por los medicamentos guardados en San Martín el peronismo presentó un pedido de informes

Raúl Rufeil editada.jpg El médico pediatra Raúl Rufeil, intendente de San Martín. Imagen ilustrativa.

Esperan una respuesta en dos semanas como máximo

El plazo planteado para aguardar una respuesta es de 15 días. "Esperemos que lo cumplan -recalcó Ravazzani-. En mi caso, tengo pedidos de informes presentados hace dos años y medio".

Si no aparece una justificación lógica, el concejal anticipó que analizan ir a la Oficina de Ética Pública o, en última instancia, a la Justicia. "No puede producirse ese tipo de demoras en la información. Hay una Ley de Información Pública que así lo dice, y es una ley nacional a la que Mendoza ha adherido", apuntó.

Lo más grave sería que parte de esas medicinas haya estado originalmente destinada a hospitales y centros de salud. "Sería un despropósito que exista una habitación llena hasta el techo de medicación humana del Ministerio de Salud de la Nación habiendo los faltantes que todos conocemos. Ayer escuché que el secretario de Gobierno sostenía que esta medicación era producto de donaciones particulares. Difícil de creer, porque yo vi cajas que contenían 400 ampollas de un producto, cerradas y rotuladas con una leyenda que prohibía su comercialización. O sea que difícilmente sean de una donación", dijo Ravazzani.

"En algunos casos que hayan sido donaciones, hay medicación vencida ahí en el año 2022, o en el 2023. ¿Por qué no se usó? Me imagino que debe haber un registro de esas donaciones, primero, y segundo, ¿por qué no se distribuyeron en tiempo y forma para evitar que se venzan y después tener que tirarlas?", concluyó.

Lo que dicen desde la Municipalidad de San Martín

Por otra parte, en la mañana de este viernes el secretario de Gobierno de la comuna, Mauricio Petri, se refirió a la polémica y aseguró que "los medicamentos que fueron encontrados tienen que ver con los operativos de castración veterinaria que se realizan en la municipalidad".

"Tengamos en cuenta que los operativos de castración son los más importantes que se realizan en la provincia. El año pasado, sin ir más lejos, castramos casi 10.000 animales", sumó.

Según relató el funcionario, estos insumos médicos son guardados en la Casa de la Cultura. "Por eso, justamente, se encontraron estos medicamentos ahí porque esta habitación concretamente cuenta con llave y porque ahí funciona la oficina administrativa de Zoonosis del municipio".

Respecto a la cantidad, refirió que había muchos porque el plan de castración no es llevado solamente por el municipio, sino también por la ONG Tus Patas en Mis Manos. "Ellos reciben muchas donaciones de medicamentos que no solo son de uso veterinario, sino que pueden ser de uso humano; y los médicos veterinarios determinan justamente si pueden ser utilizados en alguna operación. Por eso, al ser donaciones, puede que algunos estén vencidos, pero es el profesional el que determina si pueden utilizarse".

En el municipio descartaron "cualquier tipo de irregularidad" y prometieron que si llegaba un pedido de informe se le dará respuesta inmediata con "todas las pruebas que acrediten que se trata de insumos quirúrgicos de carácter veterinario".

