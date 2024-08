Hallaron numerosos medicamentos sin usar en un edificio municipal de San Martín

"Estaban en un edificio municipal siendo que el municipio no presta, ni puede hacerlo, ningún plan de salud relacionado con las personas", explicó el letrado quien prefirió no dar a conocer su nombre.

454376371_507819661635744_2001931098795750300_n.jpg Los medicamentos que están acopiados en la comuna.

►TE PUEDE INTERESAR: El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó la suspensión de las fotomultas pero aún están vigentes

"No puede llegar una camionada de remedios a la comuna y que nadie lo vea", subrayó el abogado, y advirtió que "toda medicación tiene un lote y un vencimiento. Por el lote se hace la trazabilidad del medicamento. ¿Qué significa esto? Podés hacer todo el recorrido hacia atrás hasta el laboratorio que lo generó".

Además, aseguró que "la gran mayoría de esta medicación está vencida. Es decir, no se le dio el destino que normalmente debía tener, que es el destino de la salud humana. Hay una falta grave".

Los registros donde se pueden ver los medicamentos acopiados en San Martín

El concejal del Partido Justicialista, Alejandro Ravazzani, compartió en su página de Facebook una serie de imágenes y videos donde se puede ver lo que denuncia. Reproducción a continuación.

En este primer video se puede ver un registro de 3 minutos y 35 segundos de duración. El empleado municipal muestra ampollas de distinto tipo de la marca PharmaVial, una empresa dedicada a la elaboración de especialidades medicinales inyectables para la industria farmacéutica:

Embed

En este caso, una persona saca de una caja un antibiótico, de nombre Cefalexina, utilizado para tratar infecciones bacterianas en el tracto respiratorio, la piel, los huesos, el oído. También, como complemento o sustituto de la penicilina.

El envase tiene el lema del Ministerio de Salud de la Nación, prohibiendo su venta.

Embed

El tercer video, además de mostrar un medicamento con la inscripción del Programa Remediar, creado en el 2002 por el Ministerio de Salud, se puede ver la gran cantidad de cajas de remedios que se guardaban.

Embed

La explicación que dio el concejal peronista

Alejandro Ravazzani explicó a este diario los registros fílmicos y en imágenes: "Me manda un empleado municipal que no lo puedo identificar, porque si no son capaces de tomar represalia, fotos de que aparentemente el municipio, no sé si el intendente (Raúl Rufeil) o el secretario de gobierno (Mauricio Petri), mandó a realizar a La Casa de la Cultura un inventario de lo que había en ese depósito".

"Ahí se encontraron con un montón de medicamentos de uso humano, pediátricos y algunos de ellos, por lo que se ven en las fotos, vencidos. Y otros no, otros en buen estado".

"Es un depósito que está en La Casa de la Cultura que se está refaccionando, entonces no está al 100% habilitada", subrayó.

Alejandro Ravazzani.jpg Alejandro Ravazzani, concejal de San Martín.

►TE PUEDE INTERESAR: El Senado trató el RIGI en comisión y se encamina hacia su aprobación en la Legislatura

Sobre la posibilidad de que la comuna tenga la posibilidad de tener los medicamentos resguardados en un edificio comunal, advirtió que "no tiene nada que ver la comuna, pero aunque tuviera, la municipalidad no tiene esa función de guardar medicamentos, que son, por lo que se ve en las fotos, de programas nacionales. Lo que normalmente vas a encontrar cuando vas a un centro de salud o al hospital".

"En uno de los videos a una de las mujeres le hacen contar cuatro o cinco cajas de ampollas, que no sé qué medicamento es. Pero se alcanza a ver que hay algunos que son antibióticos, otros que son Omeprazol, que es un antiácido", amplió.

"Cualquier mendocino que vaya, o sanmartiniano, a un centro de salud tiene que tener los medicamentos. Hay un problema ahí. Es un escándalo que estos medicamentos estén guardados, en lugar de estar a disposición de la gente", concluyó.

Las otras patas de la investigación

El letrado explicó que la causa tiene más componentes: "En la misma causa, mi defendida denunció la promoción venta y comercialización de medicación veterinaria en forma antireglamentaria donde incluso participan menores de edad".

►TE PUEDE INTERESAR: La UNCuyo advirtió que sin mejores salarios docentes peligra la continuidad de la universidad pública

Hay una tercera denuncia, de acuerdo a su relato, de la madre de una menor de edad quien denunció "que hacen trabajar en negro, sin los beneficios de la ley, en un marco de violencia laboral y, además, participarían en la venta de medicación peligrosa para la salud".

Desde la comuna decidieron no responder

El municipio de San Martín fue consultado para aclarar la polémica y, en un primer momento, aseguraron que desconocían del tema.

Luego, enviaron una captura de un chat de Whatsapp explicando que "la denuncia en sí la ha hecho una agente contratada, municipal, quien tenía la llave de la dependencia allanada".

WhatsApp Image 2024-08-07 at 17.06.05.jpeg

►TE PUEDE INTERESAR: La Corte nacional confirmó la condena a Sergio Salgado por malversación de caudales

"La agente en cuestión, viene con un contrato de la gestión anterior y se desempeñaba en el área de castraciones, la misma dependencia que fue allanada", concluye la captura.