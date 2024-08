La UNCuyo advirtió que sin mejores salarios docentes peligra la continuidad de la universidad pública

Por medio de un documento exigieron que se declare la emergencia salarial y advirtieron que corre riesgo la sostenibilidad de las universidades públicas.

A través de un comunicado, los integrantes del CIN plantearon que "así como no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y no docentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad". Por ello es que convocaron a declarar la emergencia salarial.