La rectora Esther Sánchez alertó que los salarios docentes de la UNCuyo están 50% abajo

-¿Cómo finalizó la negociación por el presupuesto con Nación?

-El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a rectoras y rectores de las universidades públicas argentinas acordó con la secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano una actualización por inflación del presupuesto de gastos de funcionamiento universitario de un 270%, que abarca hasta el mes de diciembre de este año.

Esta actualización corresponde a un 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante corresponde a las remuneraciones del personal docente y no docente. Esta actualización por inflación se efectiviza a partir del mes de junio del 2024 y ya nos fue transferida en julio.

El diálogo con el Gobierno Nacional, que apreciamos como una modalidad a la que queremos dar continuidad, nos permitió acordar los fondos necesarios para el funcionamiento de la estructura de la Universidad. De este modo pudimos asegurar las becas tan necesarias para nuestros estudiantes y el pago de servicios indispensables como energía, conectividad, gas, seguridad, limpieza, entre otros.

Esther Sanchez Rectora UNCUYO, 7.jpg Esther Sánchez, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, reconoció que se superó el recorte para los gastos de mantenimiento pero no así para los salarios de los trabajadores de esta Casa de Estudios. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

-¿Qué implica ese porcentaje, quedó algo pendiente para el funcionamiento de la Universidad?

-Con respecto a lo presupuestario queda pendiente, sobre todo, un indispensable reconocimiento del retraso con respecto a la inflación, que tienen los salarios del personal docente y no docente de las universidades, que es cercano al 50%.

Este tema debe resolverse en una mesa de negociación salarial en la que participe el Gobierno Nacional, las diferentes organizaciones gremiales (son seis en el caso de docentes y una en el caso del personal de apoyo académico) y el CIN. Las rectoras y rectores apoyamos estos pedidos y abogamos por un diálogo más asiduo para resolver este retraso. Hasta el momento no se ha llegado a acuerdos sobre las actualizaciones salariales y los incrementos otorgados han sido decisiones del Gobierno Nacional.

-¿Cuál es la proyección a fin de año?

-Nuestro presupuesto para atender gastos incluye ese 270% de actualización y abarca hasta el mes de diciembre de este año. Entendemos que si no hay un incremento muy superior de servicios y tarifas no vamos a tener problemas de funcionamiento. No obstante, es indispensable atender el retraso salarial del personal.

Marcha universitaria - UNCuyo La imagen aérea que mostró la gran multitud que participó de la manifestación por la educación pública, el pasado 24 de abril en Mendoza. Unas 40.000 personas ganaron la calle en defensa de la educación gratuita y de calidad.

-¿La Universidad podrá completar obras proyectadas y las becas que se otorgan año a año?

-Vamos a poder atender obras menores que hacen a la seguridad y buen funcionamiento en nuestros campus universitarios. También las obras que demanda el mantenimiento de nuestros edificios y que están proyectadas en nuestro plan de obras, acordado y priorizado en función de las necesidades.

No obstante quedarán pendientes -y es uno de los temas que debemos seguir trabajando con el Gobierno Nacional- obras proyectadas cuyo financiamiento estaba comprometido en la gestión anterior; en algunos casos cofinanciadas con organismos internacionales.

También está pendiente de ejecución un contrato firmado con el Ministerio de Ciencia y Técnica del Gobierno anterior, correspondiente a un edificio destinado a desarrollo de bionanotecnología y ciencia abierta.

En cuanto a las becas, la Universidad está ejecutando normalmente su plan, asegurado con la actualización presupuestaria del 270%, que ya estamos recibiendo en tiempo y forma.

-¿Qué aspectos quedan pendientes?

-Todavía está pendiente el trabajo en el cálculo del presupuesto universitario para el próximo año.

Resolver la situación del sistema científico tecnológico y su coordinación con las universidades nacionales. Y reanudar algunos programas de asistencia estudiantil, como las jornadas deportivas.

Fadiunc no garantizó un segundo semestre normal sin mejoras salariales

La secretaria general de Fadiunc, Francesca Staiti aseguró a UNO que en junio "por decisión unilateral del gobierno recibimos un 4%, para ser más precisa impuso un 4% de aumento sobre nuestros salarios". Y recalcó: "No hubo negociación paritaria. De seguir esta situación va a haber afectación del dictado de clases a la vuelta del receso de invierno".

Las expectativas están puestas en el próximo 10 de julio se reúne el Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica que va a evaluar la situación de cara al inicio del segundo cuatrimestre.

conadu-uncuyo-paritarias.jpg Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo, y la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti en una de las tantas reuniones por temas de la Casa de Estudios.

Por parte del Asociación de Trabajadores Universitarios No Docentes de la UNCuyo (Fatun), Gustavo Timpano detalló a este medio que ya hay una medida de paro para hacer efectiva, tras las vacaciones de invierno.

"La paritaria es a nivel Nacional, desde que asumió el nuevo gobierno otorga los aumentos por decreto, recibieron a los paritarios no docentes y docentes una sola vez, el mes pasado y hasta hoy no volvieron a la mesa de negociación. Estamos en estado de alerta y movilización, con un paro de 72 horas aprobado por el congreso nacional de Fatun realizado en Villa Giardino el 28/29/30 de mayo", adelantó.

