El decano de la facultad de Filosofía desvinculó a la responsable del "Seminario Marica"

Entre los títulos del seminario se destacaron: "Taller de Vogue y Cultura Ballroom. La escena kiki y la cultura ballroom desde Mendoza", lo que hace referencia a un tipo de danza entre hombres y mujeres.

Mercedes Barischetti, responsable de la organización del seminario Marica en la Universidad Nacional de Cuyo. Mercedes Cecilia Barischetti presentó su dimisión luego de las críticas al "Seminario Marica", realizado en mayo.

- "Taller de Poesía Marica ¿O cómo hacer cuerpo un texto? (taller de introducción a la literatura cuir)". La cultura cuir es una subcultura dentro de la comunidad LGBTQ+ que se caracteriza por una estética rebelde y una actitud contestataria hacia las normas sociales y sexuales.

- "Taller de Twerk". Práctica de movimiento y experimentación sensorial.

- "Taller Memoria/s Torcida/s. Una crónica preñada de contingencias. Despliegue de un dispositivo colectivo de escritura somática para cartografiar una memoria viva".

-"Cierre. Charla- debate. Diversidades/Disidencias en Mendoza. Organización, visibilidad y luchas colectivas".

En declaraciones al diario El Sol, uno de los responsables de los talleres había explicado que el espacio "surgió en el actual contexto de aumento de los casos de violencia hacia personas del colectivo LGBTIQ+".

Gustavo Zonana, decano de la Facultad de Filosofía y Letras Gustavo Zonana, decano de Filosofía y Letras de la UNCuyo.

Frente a la polémica y a la separación de la responsable, el decano Zonana accedió a una entrevista con UNO:

- ¿Cómo se gestó, a partir de qué intención y quiénes avalaron los contenidos del Seminario Marica realizado en mayo?

La actividad se organizó desde el Área de Articulación Social de la Facultad de Filosofía y Letras. Es el área que organiza las prácticas sociales educativas de la facultad. Los contenidos se enmarcan en una línea de trabajo relacionada con Educación Sexual Integral. Independientemente de esto, tomé conocimiento del seminario a través de las redes sociales del área sin que se me presentara el proyecto previamente.

Luego, esto sucedió, pero no estuve de acuerdo con dos de los talleres que finalmente no se hicieron en el interior de facultad, el de twerking y el de ballroom, por considerar que no eran actividades estrictamente académicas. Las actividades que sí se realizaron fueron dos talleres de escritura. Recordemos que la Conferencia Regional de Educación Superior CRES + 5, realizada en Brasilia del 13 al 15 de marzo de este año sostiene en su documento final lo siguiente: “(…) debemos impulsar políticas destinadas a promover la igualdad de oportunidades para mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQA+".

Los Estados y las Instituciones de Educación Superior, en articulación con las representaciones estudiantiles, sindicales y sociales, deben impulsar iniciativas que promuevan la igualdad de géneros, el respeto a la diversidad, y políticas de no discriminación efectivas.

seminario LGTBI.webp Imagen del seminario LGTBI que se desarrolló en mayo en la UNCUYO.

-Hubo polémica por los expositores y por la forma de sus talleres. ¿Cómo lo recibió la comunidad universitaria? ¿Cómo se vivió al interior de la facultad de Filosofía?

-Como cualquier actividad que busca sensibilizar sobre colectivos, hubo voces a favor y en contra. Una vez difundida la actividad en las redes, decidí no censurarla. En ese sentido, te aclaro que solicité que se cambiara la denominación del seminario y mi pedido no fue atendido.

-¿Después de la polémica, hubo algunas decisiones respecto de quienes lo organizaron?

-Estoy en un proceso de reestructuración del área por dos razones fundamentales. El trabajo en equipo verdadero no admite sorpresas. En segundo lugar, es necesario repensar estratégicamente las acciones que se emprenden con todos los colectivos que son parte de la facultad.

-¿Los talleristas cobraron por estas horas?

-La facultad solo facilitó las aulas para la realización de los talleres. Otros gastos fueron cubiertos con un subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Los talleristas denunciaron amenazas y discriminación

Este medio intentó comunicarse con alguno de los responsables de las charlas, pero prefirieron no dar declaraciones ya que manifestaron que luego de que un youtuber identificado como Tipito se expresara sobre el tema, le llegaron mensajes intimidatorios a sus cuentas personales.

"Tienen mucho miedo. Están recibiendo mensajes en los que se los cuestiona y se les falta al respeto y temen por su integridad física", indicaron voces del entorno de los artistas y escritores que brindaron este ciclo.

El influencer mostró cada una de las charlas y de los protagonistas poniendo en tela de juicio que los fondos de la UNCuyo se destinaran a este tipo de actividades. El contenido tuvo más de 1.000 comentarios a favor de su opinión como en contra.

