Rugbiers franceses: estos son los comprometedores audios que la denunciante mandó a una amiga

Rugbiers franceses- tobillera.jpg Los rugbiers franceses y el abogado Rafael Cúneo Libarona en el lugar de detención domiciliaria. Cúneo Libarona X

Estas pruebas fueron aportadas por la amiga de la denunciante cuando la primera se presentó a dar declaración testimonial.

Los audios fueron reproducidos este martes cuando la mujer de 39 años -quien ejerció su derecho a no entregar su celular aunque la Justicia quisiera dar con esos mensajes- se presentó para ampliar la denuncia en sede judicial.

Los mensajes de la denunciante de los rugbiers franceses a una amiga

Audio de la causa rugbiers franceses

Estas pruebas indiciarias le serán sumamente útiles al fiscal Darío Nora para tener una idea acerca de si hubo una relación sexual consentida, como aseguran los rugbiers franceses desde el primer día, o si se trató de una violación, como expuso y confirmó la denunciante también desde el primer minuto en las dos presentaciones ante la Justicia.

El primer audio está dirigido a la amiga y data de la madrugada del 7 de julio, a poco de que la denunciante ingresara con uno de los rugbiers a la habitación del hotel situado en calle Belgrano de Ciudad, adonde arribaron en un coche de alquiler vía plataforma.

Me fui con un rugbier de afuera. Estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo Me fui con un rugbier de afuera. Estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo

Los otros mensajes de audio también están dirigidos a la amiga, datan de la tarde y son previos a que la denunciante se presentara con su abogada en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales.

Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas) Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana, a las 9. Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas) Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana, a las 9.

Me cagó a palos. Me agarró los cachetes y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola; rasguñones en la espalda, no sabés... Tremendo el pendejito. Me cagó a palos. Me agarró los cachetes y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola; rasguñones en la espalda, no sabés... Tremendo el pendejito.

El grandote era... yo me quedé con el rubiecito pero era un pendejito El grandote era... yo me quedé con el rubiecito pero era un pendejito

El francés ése... gigante, boluda El francés ése... gigante, boluda

Boluda: me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las tetas Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso... unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada. Boluda: me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas... Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso... unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada.

Estos audios fueron difundidos este viernes por la mañana en el programa No Tenés Cara, que Ricardo Montacuto conduce por radio Nihuil.

Llegaron los rugbiers franceses a Mendoza.jpg Desde el jueves pasado que los rugbiers franceses están detenidos en Mendoza, acusados de abuso sexual. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El futuro de los rugbiers franceses se definirá el lunes

Oscar Jégou y Hugo Auradou fueron detenidos en Buenos Aires el lunes 8 de julio cuando eran parte de la delegación de la Selección Francesa de Rugby que el sábado 6 había jugado en Mendoza contra Los Pumas.

Fueron traídos a Mendoza, el fiscal Nora les imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y a pedido de la defensa se le concedió el beneficio de la detención domiliciaria. Están alojados en una casa de la calle Martínez de Rosas de Ciudad.

La denunciante declaró el martes y confirmó la versión de la violación.

Los rugbiers franceses declararon este jueves y coincidieron en que hubo una relación sexual consentida con la mujer.

El caso acapara atención internacional y medios de prensa franceses están instalados en Mendoza a la espera de la resolución y devenir de la pesquisa.

► TE PUEDE INTERESAR: Los rugbiers franceses llegaron al Polo Judicial para declarar como imputados por abuso sexual