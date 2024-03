Por la Vendimia, Cornejo es uno de los seis gobernadores que no viajará al discurso de Milei

Alfredo Cornejo no viajará a ver el discurso del presidente Javier Milei. Por la coincidencia de la apertura de sesiones ordinarias con la Vía Blanca y el resto de las actividades vendimiales, el gobernador decidió directamente no asistir al Congreso y será uno de los seis mandatarios ausentes. Los diputados y senadores intentarán estar, pero hay algunos que ya avisaron que no llegan a primera hora del sábado, cuando comiencen el Carrousel y el desayuno de la Coviar.