Adolfo Bermejo blanqueó lo que espera del discurso de Milei ante el Congreso: "Solo agravios"

Es más se quejó de que el líder de la Libertad Avanza "vive mandando mensajes que nada tienen que ver con el diálogo y la reconciliación. Con las formas que están esperando los argentinos".

En diálogo con Primeras Voces de radio Nihuil, el legislador maipucino redobló la apuesta y se permitió aconsejar al primer mandatario: "Es él que se tiene que amoldar. No acepta que no tiene ningún gobernandor propio y ningún intendente y que sólo cuenta con 34 diputados. Es él quien tiene que generar los acuerdos necesarios para que funcione el país, pero no lo está haciendo".