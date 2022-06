Por la falta de gasoil, Mariana Juri le exigirá respuestas al jefe de Gabinete en el Senado

"El gran problema es que el Gobierno nacional no se hace cargo. Con varios senadores nos reunimos con referentes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y con productores agrícolas, y la falta de gasoil no sólo afecta ya al abastecimiento, sino que ya no hay para levantar la cosecha en varias provincias del Norte, y todo nos indica que esto se va a acrecentar e impactará en el transporte y el turismo en vacaciones de invierno", vaticinó Juri.