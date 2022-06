Por la falta de gasoil, transportistas escolares aseguraron desconocer hasta cuándo podrán trabajar

transporte escolar.jpg Diego Bonano aseguró que cada día les cuesta más encontrar estaciones de servicio donde poder cargar gasoil.

Por este problema de faltante de gasoil, Bonano indicó: "Hay colegas que lamentablemente me comentaron que no pudieron salir a hacer el servicio porque no tuvieron dónde cargar combustible".

Como no se ve que haya una pronta solución por parte de las petroleras, el representante de los transportistas escolares alertó que ya les avisaron a los papás "que habrá situaciones que tendremos que tomar extremas medidas y no vamos a poder brindar el servicio por el faltante de combustible, no porque uno quiera".

Resaltó que "hace tiempo que ya la pasamos mal. Con los aumentos de combustible, que son imposibles de trasladárselos a los papás, y ahora la pasamos peor porque estamos en duda de poder seguir trabajando. Ya casi no te dejan salir. No solo tenemos que absorber los aumentos de combustible, que no tienen un techo, sino que siempre con la incertidumbre del día de mañana no encontrar una estación de servicio para cargar combustible".

Faltante de gasoil y alerta naranja en Mendoza

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) denunció desabastecimiento de gasoil e indicó que es un problema que afecta a todo el país, aunque en diferentes escalas. Por el momento, son siete provincias que están en rojo, es decir, casi sin el combustible. Mientras que Mendoza se mantiene en naranja debido a que les permiten abastecerse con 20 litros por unidad.

gasoil ypf faltante estacion de servicio.jpg Aseguraron que Mendoza está en alerta naranja por el desabastecimiento de gasoil. Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"El desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren", sostuvo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

Agregó: "Si no se encuentra una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento. No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias".

Aporcam indicó que algunos camioneros se quedaron varados en otras provincias por no conseguir gasoil y la entrega de mercaderías se atrasó el menos dos días.

