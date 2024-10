Plan electoral de Alfredo Cornejo: Votar en 2026, aliarse a Milei pero no tanto, y un peronismo que "exista"

El último actor es el que define: el presidente Javier Milei y la marcha de su economía. Inflación en baja, tímidos indicios de recuperación, pero aún índices altos de pobreza y pérdida de empleo formal. Sólo por citar indicadores que elabora y difunde el INDEC.

Finalmente, hay algunos datos,como la encuesta de octubre de Martha Reale que le da preponderancia a Cambia Mendoza, difundida días atrás, por encima de La Libertad Avanza y del peronismo. Hay datos secretos de algún estudio, en los que el ministro de Defensa Luis Petri y el intendente de Ciudad “Yayo” Suarez aparecen con preferencias y muy parejos, entre potenciales candidatos a gobernador. Pero para eso falta más de un siglo.

La mesa está servida, y el año político se puso en marcha mucho antes de las fiestas de fin de año, y de la Vendimia. Serán muchos meses para el desarrollo de un largo calendario electoral. La pregunta, ahora, es: ¿A favor de quién juega el tiempo?

Plan A: Alfredo Cornejo manda a votar en 2026

La política es como el ajedrez. Más de una debilidad en la posición será una derrota segura. Por eso, al oficialismo de Cambia Mendoza y al propio Alfredo Cornejo les conviene mantener dividida a la oposición, y las elecciones nacionales y provinciales separadas, tal como manda la ley local. Eso significa que cada tanto, subirán al peronismo al ring.

Alfredo Cornejo-almuerzo Fuerzas Vivas.jpg Cerquita. Cornejo junto a Omar Félix, en el Día de San Rafael. En la mesa hay otro intendente peronista, Celso Jaque, y un radical, Jani Molero.

Al gobernador le vendrá bien un peronismo fuerte por dos razones: se lleva muy bien con los intendentes peronistas (la sucesión de imágenes del Día de San Rafael lo demuestran), y por otro lado, mantendrá “a raya” a una oposición aún difusa movilizada por un anti cornejismo furioso, rayano en el odio, que recuerda a la antigua grieta kirchnerismo-anti kirchnerismo. Allí abrevan liberales-libertarios locales, anarco capitalistas, algún empresario pyme caído en desgracia, demócratas, ex peronistas reciclados, y los que se fueron del oficialismo hartos del dominio radical, para el experimento político La Unión Mendocina que terminó aupando incluso a los lasherinos investigados por corrupción.

Esta receta parece sencilla pero tiene contraindicaciones propias de la condición humana. Alfredo Cornejo y Emir Félix, que será presidente del peronismo, no podrían dispensarse mayores desconfianzas. En el almuerzo de San Rafael hubo cornejistas vigilando que Emir no apareciera en la mesa principal. No estuvo en la cabecera ni en ninguna otra ubicación, sino en Ciudad, y permanecerá inactivo y haciendo el “submarino” unos diez días. La reconstrucción de lo que queda del peronismo mendocino será larga y requerirá de paciencia. El primer gesto sano de "mendocinidad peronista" lo dio Omar Félix, al bajarse de la lista de Cristina. "No estamos para internas" dijo.

El peronismo irá a buscar a todos. Hasta a los que no son peronistas. "¿Cuál sería el problema de traer a Lourdes Arrieta? Tiene tres años más de diputada, no hay que darle ningún cargo, de nada..." especuló un dirigente, pensando en la legisladora nacional que fue expulsada del paraíso libertario y que tuvo un brevísimo pasado peronista del que hay registros. No habrá límites en la reconstrucción justicialista.

Emir Félix en Séptimo Día.jfif Presidente del PJ. Emir Félix asumirá en diciembre. Estuvo en 7D la semana pasada.

Los dirigentes peronistas saben que Cornejo los precisa existiendo, y fuertes, y no alimentando un frente opositor único. “Es exactamente así, nos necesita…” dicen en el PJ. Algo que también reconocen en el gobierno.

La otra parte de este plan es mantener las elecciones desdobladas, tal como lo indica la ley 8967 de Mendoza. De ese modo, el calendario para la renovación de la mitad de la Legislatura y de los concejos deliberantes, se votará en unas PASO el domingo 1 de febrero de 2026, y las generales, el domingo 11 de abril. “Ese es el Plan A” dicen en el laboratorio político de Cornejo.

Claro, algunos intendentes opositores querrán mantener a salvo sus territorios, por lo que es probable que en los siete departamentos peronistas, San Carlos y Luján de Cuyo (LUM); se voten las elecciones municipales desdobladas. En ese caso, harán las PASO como dice la ley local el 7 de diciembre de 2025, y las generales el 28 de febrero de 2026. Los ciudadanos de esos departamentos deberán concurrir a votar, entonces, en agosto y octubre por cinco candidatos a diputados nacionales, en diciembre las PASO municipales, en febrero de 2026 PASO provinciales y generales municipales en fechas separadas, y en abril de 2026 las generales provinciales.

Plan B: votar todo junto y acuerdo parcial con Milei

Un referente de Cambia Mendoza lo describe así: “Si nos va bien con el gobierno nacional, si Milei logra que la economía mejore, si sigue manteniendo la imagen alta… ¿por qué nos vamos a negar a un frente con La Libertad Avanza?

Eso implicaría una probable lista de diputados nacionales única, o a lo sumo, enfrentadas en una PASO riesgosa para un oficialismo que lleva nueve años en el poder (ninguna elección está ganada de antemano). El problema de este esquema es que si la alianza se multiplica hacia adentro en las candidaturas locales, la Legislatura se le poblará a Cambia Mendoza de libertarios cerriles que en el fondo rechazan al radicalismo. Es una cuestión de piel.

Además, en ese hipotético acuerdo… ¿Cómo entraría el PRO? El sello lo tiene Omar De Marchi, enemigo acérrimo del gobierno provincial. Pero es muy probable que a nivel nacional terminen subsumidos junto a parte de la UCR en un frente con Milei. Sería coherente. El partido de Mauricio Macri está perdiendo votos a manos del Presidente, es el mismo público. Y Martín Lousteau y sus aliados han demolido la “marca” UCR. Una muestra. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, les estuvo compartiendo a gobernadores amigos una encuesta en su provincia. Los radicales no llegan al 2 % de los votos.

De estos laberintos se sale hacia arriba. En Cambia Mendoza creen tener una buena ventaja electoral justamente por la dispersión y el desorden de la oposición. “¿Cuál es el problema de hacer un acuerdo con Milei para las elecciones nacionales, y mantener elecciones separadas y cada uno por las suyas para las provinciales ya en 2026?” se pregunta uno de los miembros del gobierno provincial. Los únicos talones de Aquiles de esta idea serían la pobreza alta, los casos de inseguridad que en delitos menores se multiplica, o el fracaso del plan económico.

El tiempo corre a favor de Cornejo, porque tiene los “fierros”. El año electoral y ya bien entrado 2026, mostrará a una Mendoza hirviendo de obra pública con el dinero de Portezuelo del Viento, en casi todos los departamentos. Los puentes rotos de la ruta 40, un símbolo de la desidia del último gobierno kirchnerista, deberían estar terminados. Y estará en marcha la construcción del parque solar para generación de energía “El Quemado” que hará YPF Luz, primera gran obra que ingresa dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por unos USD 230 millones. Hace un mes, el CEO de YPF Luz Martín Mandarano, el gerente de Asuntos Públicos de YPF Adolfo Sánchez (de perfil bajísimo, es el que trajo a Mandarano) y la gerenta de RRII Mariana Iribarne, se lo presentaron al gobernador Cornejo. Estuvieron allí la ministra de energía y Ambiente Jimena Latorre y el intendente de Las Heras Francisco “Pancho” Lo Presti, entre otros. El proyecto original de El Quemado fue de EMESA, que será socio minoritario, y activará a unos cuantos proveedores locales, incluyendo Distrocuyo SA, además de unos 350 puestos de trabajo.

Embed El primer proyecto en Argentina presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es en Mendoza, lo hace YPF Luz y es el proyecto El Quemado con una capacidad instalada de 200 MW, desarrollado en nuestro gobierno por EMESA. El Municipio de Las Heras será… https://t.co/y4Wqvdxegi pic.twitter.com/i1PRLLn318 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 25, 2024

Pero las elecciones desdobladas convienen también a una oposición desarticulada. Al peronismo, para proteger sus territorios y organizarse para la pelea mayor de 2027, en la que el kirchnerismo-peronismo nacional intentará desbancar a Javier Milei del gobierno. Aquí pelearán por recuperar la provincia que perdieron en 2015. Y a La Unión Mendocina y sus referentes, el almanaque "largo" les sería útil para mimetizarse en LLA y transformarse en una oposición competitiva a Cambia Mendoza, también en 2027.

El caso Orozco

El último apunte tiene que ver con Daniel Orozco, el ex intendente imputado de corrupción. Cometerán un error Cambia Mendoza y el actual oficialismo local, con Pancho Lo Presti a la cabeza, si lo subestiman. Es cierto que Orozco quedó muy desprestigiado y que hoy probablemente mida poco. Pero puesto a “caminar”, hay que considerar que mantiene su carisma y buenos modos, y que podrá en el recorrido engatusar a los incautos que no conozcan los pormenores del escandaloso caso de la cooperativa fantasma que lo tiene como principal acusado de fraude al municipio junto a la diputada suspendida Janina Ortiz y el ex funcionario Osvaldo Oyhenart, más las otras causas en marcha que involucran al propio Orozco: una por encubrimiento de un abuso sexual del que fue acusado un ex funcionario de su gobierno, Franco Cortez, e incumplimiento de sus deberes de funcionario; y otra más por “ayuda militante” electoral, radicada en la UFI de delitos económicos el año pasado.

Conferencia noviembre Daniel Orozco- Las Heras (3).jpeg Ex intendente Daniel Orozco. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Por estos casos, el médico Daniel Orozco -que anunció sería candidato en un frente provincial impreciso- podría ir preso. Aunque sería muy raro, casi extraordinario, que la justicia lograse condenarlo en alguna causa, antes que el ex intendente consiguiera ser candidato “a algo” y mantenerse a salvo de la ley de ficha limpia. Sólo necesitará un sello habilitado que lo contenga, algo bastante sencillo de conseguir.