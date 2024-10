Emir Félix disparó contra Cornejo: "Lideró una campaña para extraer al peronismo de la provincia"

Felix en 7D.JPG Emir Félix se quejó de que el gobernador Alfredo Cornejo lideró una campaña para extraer al peronismo de la provincia.

Es más, aseguró que por momentos, la alianza que creó Cornejo, Cambia Mendoza tuvo mensajes de odio contra el PJ y retrucó: "Nosotros los intendentes colaboramos mucho, incluso en la primer etapa de Cornejo, para que pudiera conseguir los créditos necesarios, para que pudiera equilibrar la provincia y se sigue colaborando mucho desde los municipios".

Cómo se llega a la ansiada unidad del PJ mendocino

Pese a que algunas líneas internas del PJ mendocino no estaban del todo conformes con la lista que lidera Emir Félix para presidir el partido, él y los intendentes que lo respaldan lograron evitar la interna y llegarán a esa elección del 1 de diciembre con una sola lista en todos los departamentos.

Ese podría ser la primera conquista de esta versión de Félix como conductor partidario, más si se tiene en cuenta las grandes divisiones que ha generado La Libertad Avanza en el resto de los partidos, incluso socios, a los que ha ido absorviendo.

"Después de ver lo que pasó con el PRO, que nosotros después de una derrota tan grande, que hayamos logrado esa unidad es un gran logro. Hay que entender que este peronismo es más amplio, y más tolerante", comenzó diciendo y admitió que en el último tiempo el PJ "se estrechó y eso se notó en las últimas elecciones".

"Muchos se fueron porque en el peronismo no encontraron en el partido la tolerancia para poder discutir. Y para mí, todos los que se fueron son valiosos".

Entre los dirigentes que valoró, Félix le reconoció a Carlos Ciurca "haber ayudado mucho a la unidad del peronismo, como ayudó a Anabel Fernández Sagasti, como ayudó a Stevanato o a Celso Jaque", enumeró.

Pero eludió definir si el ex vicegobernador pretende volver a ser candidato a legislador en las próximas elecciones del 2025.

A qué dirigentes traería a un nuevo peronismo

En medio de un juego que proponía sumar a dirigentes de otros espacios a la nueva versión del peronismo que Félix pretende liderar, el ex intendente de San Rafael descartó a algunos y sumó a otros que nadie hubiera pensado que podría sumar.

Entre los que descartó de cuajo apareció la diputada nacional libertaria, Lourdes Arrieta que se fue del bloque de La Libertad Avanza y creo su propio bloque. Es más desde ese lugar incluso votó contra el veto del presidente Javier Milei para aniquilar la ley de financiamiento universitario.

"No tiene mucho para aportarnos porque está encolumnada en algo que está muy lejos de nosotros".

Tampoco quiso sumar a Omar De Marchi: "Él tuvo una oportunidad para generar un frente muy amplio para enfrentar a Cornejo y se puso primero. Debió haber disputado unas PASO. No haría una alianza con él porque representamos lo contrario".

Tampoco quiso sumar a la vicegobernadora Hebe Casado: "No tengo un problema personal con ella, yo no personalizo la política. Ella tiene un sistema de militancia que a mí me parece súper agresivo".

En cambio, si sumó a José Luis Ramón. "Él está adentro", respondió sobre el diputado que tiene un bloque aparte del PJ, pero juega en tandem.

Llamativamente, cuando apareció en pantalla la cara del intendente radical citadino, Ulpiano Suarez, el sanrafaelino lo tildó de "buen tipo" y admitió: "A él me lo traigo. El lío que se va a armar cuando diga que me lo traigo. Lo traigo no como gobernador, como intendente de Capital", aclaró para tranquilizar a la tropa.