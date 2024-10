El enojo de la CGT y el intendente que no está: los que faltaron en la lista de Emir Félix

Este último fue uno de los puntos centrales de la discusión por la que, el sábado del cierre de listas, las negociaciones no terminaron del todo bien.

El intendente que falta entre los cargos es nada más y nada menos que Matías Stevanato, una de las principales figuras. Pero esto no significa que no haya estado detrás del armado ni que no le dé su apoyo a Félix. El motivo que esgrimieron desde el PJ para excusarlo fue que prefirió enfocarse en su gestión en Maipú.