Omar Félix renunció al lugar que ocupaba en la lista de Cristina Kirchner

Sin embargo, este jueves, el sanrafaelino le cofirmó al periodista de Nihuil y columnista de Diario UNO, Nacho Rodríguez, que había decidido renunciar a ese lugar en la lista.

Cuatro mendocinos en la lista de Cristina para conducir el PJ.jpg

"Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo para internas partidarias, no me presto", definió, tajante, Omar Félix.

CONSEJO NACIONAL PJ.pdf

La renuncia de Félix se da un día después de que Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunieran en el 47 aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, en La Plata.

Sin embargo, pese a esa señal de deshielo de la relación entre ambos, el PJ nacional oficializó dos listas para competir en las internas por la conducción partidaria: la de Cristina y la del riojano Ricardo Quintela.

►TE PUEDE INTERESAR: Emir Félix disparó contra Cornejo: "Lideró una campaña para exterminar al peronismo de la provincia"

Dejarlo todo en pos de la unidad

La decisión de Omar Félix de abandonar la lista de Cristina Kirchner guarda coherencia con lo que viene pregonando su hermano Emir: el PJ, tanto el nacional como el provincial, no debe exponerse a más internas que sigan dividiéndolo, sino que está obligado a aunar esfuerzos en pos de la unidad.

Luego de mucho batallar con distintas líneas internas, Emir Félix logró bendecir una lista de unidad para las elecciones partidarias del 1 de diciembre en la provincia. Así, se aseguró que esa elección sea sólo un trámite y que en poco más de un mes se convierta en el conductor del PJ mendocino.

Ese logro, tal vez su primera conquista como conductor del PJ, hace que su hermano también tenga que inscribirse en esa línea partidaria y lejos estaría de hacerlo si hubiese continuado en una de las dos listas que competirán por la conducción nacional.