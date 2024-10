Aveiro, Félix, Morán y Sagasti: los cuatro mendocinos en la lista de Cristina Kirchner

Los candidatos, que competirán contra la lista del gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, son la diputada provincial Valentina Morán, el ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, el ex jefe comunal de San Rafael, Omar Félix, y la actual senadora Anabel Fernández Sagasti, quien se ha consolidado, con el tiempo, como la mano derecha de la ex presidenta en el Congreso.

Esta última, además, es la apoderada de la lista de Cristina. Los cuatro son aspirantes a consejeros titulares del PJ.