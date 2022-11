Piden que el Ejército, la Policía y la Iglesia busquen documentación sobre desaparecidos en Mendoza

La letrada formuló esta solicitud en el final de su alegato en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia en el que son juzgados 19 ex miembros de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea y ex integrantes de la Policía de Mendoza.

Antes, Beigel adhirió a los pedidos de condena formulados el día anterior por el fiscal Daniel Rodríguez Infante. Esto es: prisión perpetua para 17 imputados y temporales para dos, entre ellos el ex músico de Los Trovadores de Cuyo, José Chiófalo.

El pedido de acción reparatoria

Viviana Beigel.JPG Viviana Beigel (centro) representa al MEDH (Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos) de Mendoza.

El pedido del MEDH, del que no se tienen antecedentes en el país, se fundamenta en que los juicios de lesa humanidad están llegando a su fin con condenas importantes que en general satisfacen las consignas de "memoria y justicia" pero no la de "verdad" por cuanto los genocidas han sostenido su pacto de silencio para no decir dónde arrojaron o enterraron los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Sólo en contados casos se han hallados restos, como por ejemplo el famoso cuadro 33 del Cementerio de Capital.

A esto se suma que los represores son personas mayores y ya muchos han fallecido. Otro tanto sucede con padres y madres de las víctimas.

Viviana Beigel dijo en su exposición que "en este juicio, esta querella -por el MEDH- representa a las y los sobrevivientes, a los familiares, a sus madres, abuelas, hermanos, hijos e hijas, a los organismos de derechos humanos. Representamos y somos la voz de los asesinados, ejecutados, desaparecidos y desaparecidas, abusadas sexualmente, secuestradas y torturadas".

Enseguida nombró a todas las víctimas que forman parte de este proceso judicial que transita su etapa final. Son 3 asesinados, 57 desaparecidos y una extensa nómina de quienes sobrevivieron a los secuestros, torturas, violaciones y encierros ilegales.

"Por todos ellos voy a realizar un pedido al tribunal, el cual por ser la primera vez que se pide en los juicios de lesa humanidad de Argentina, voy a fundar mi petición en los hechos y en el derecho que nos asiste. Se trata de una medida de acción reparatoria para la búsqueda del destino de las personas desaparecidas" "Por todos ellos voy a realizar un pedido al tribunal, el cual por ser la primera vez que se pide en los juicios de lesa humanidad de Argentina, voy a fundar mi petición en los hechos y en el derecho que nos asiste. Se trata de una medida de acción reparatoria para la búsqueda del destino de las personas desaparecidas"

Recordó Beigel que "están sentados en el banquillo de los acusados quienes recolectaron información, espiaron, se infiltraron en las organizaciones políticas de los años '70, aquellas que fueron objetivo de aniquilamiento del plan genocida. Para ellos, estamos pidiendo penas severas porque deben responder por los crímenes cometidos. Son los que saben dónde están las personas desaparecidas de Mendoza y los hijos e hijas apropiadas que aún nos resta encontrar".

Y siguió: "A esta altura de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, las condenas a los perpetradores del genocidio se han multiplicado. Pero los autores de estos hechos están llegando al final de sus vidas sin decirnos qué hicieron con los cuerpos, mantienen el pacto de silencio y van a morir en ese acuerdo cruel que no ha dejado descansar en paz a ninguna de las personas que representa esta querella".

"Tengo en mi mente muy presente a Isabel De Marinis, que con 92 años venía a las audiencias en busca de su hija Lila. Ella quería saber qué había pasado con Lila, dónde la tuvieron, dónde arrojaron su cuerpo, qué hicieron con ella. Y se fue a la tumba con la foto de Lila. Tengo en mi mente a Isabel, yaciendo en su lecho de muerte con la foto de Lila en su pecho y no puedo más que sentir una enorme tristeza. Isabel se llevó la foto en su cajón, pero nunca pudo saber qué hicieron con ella. La crueldad de esto es infinita" "Tengo en mi mente muy presente a Isabel De Marinis, que con 92 años venía a las audiencias en busca de su hija Lila. Ella quería saber qué había pasado con Lila, dónde la tuvieron, dónde arrojaron su cuerpo, qué hicieron con ella. Y se fue a la tumba con la foto de Lila. Tengo en mi mente a Isabel, yaciendo en su lecho de muerte con la foto de Lila en su pecho y no puedo más que sentir una enorme tristeza. Isabel se llevó la foto en su cajón, pero nunca pudo saber qué hicieron con ella. La crueldad de esto es infinita"

Las Lajas.jpg Campo Las Lajas. En este predio de la Fuerza Aérea funcionó un centro clandestino de detención- Se estima que allí pueden estar enterrados muchos de los desaparecidos de Mendoza.

Después de citar jurisprudencia sobre situaciones similares en otros países, la doctora Beigel exclamó: "Vamos a solicitarle al tribunal que ordene una medida de acción reparatoria para la búsqueda efectiva del destino de las personas desaparecidas, ordenando a las instituciones que fueron partícipes del genocidio en nuestro país y que hoy cuentan con estructuras democráticas que se insertan en el Estado de derecho inicien instancias efectivas, proactivas y reales de búsqueda".

Especificó la letrada: "Entre los instituciones que solicitamos sean llamadas a desarrollar esta acción efectiva de búsqueda se encuentran las autoridades democráticas del Ejército argentino, Fuerza Aérea, Policía Federal, Policía de Mendoza, Liceo Militar,Hospital Militar, cementerios municipales, Hospital Central; Cuerpo Médico Forense y la morgue provincial; Registro Civil, Archivo general de la Provincia de Mendoza; Archivo histórico de Cancillería de la Nación; Universidad Nacional de Cuyo, Ministerio de Defensa de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación".

El pedido indica que "cada una de estas instituciones sea notificada y se disponga que deban generar acciones institucionales concretas de búsqueda; que sin ser taxativos, pueden consistir en sumarios internos de investigación; disponer de personal destinado a la búsqueda y procesamiento de datos de los archivos; líneas telefónicas de denuncia sobre el destino de personas desaparecidas;apertura de registros; canales de recepción de información; análisis de documentación y programas de promoción para investigadores que aborden esta temática; convocatorias al personal que prestó servicios en las instituciones entre los años 1974 y 1983; convocatoria a conscriptos del periodo 1974-1983 y realización de campañas televisivas y radiales".

Finalmente sumó a la Iglesia: "Vamos a solicitar se incluya en esta medida de acción reparatoria a la Iglesia Católica, en la figura del arzobispo Marcelo Colombo, porque hoy tenemos un obispo que ha comprendido la necesidad de reparar a las víctimas del genocidio participando de en una multitudinaria ceremonia en abril de 2019 en La Rioja, donde se proclamó como beatos y se propuso como ejemplo de vida al obispo Enrique Angelelli y a tres de sus colaboradores asesinados en 1976 por la dictadura militar".

marcelo colombo.jpg Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. Viviena Beigel destacó la actitud positiva del religioso en la búsqueda de acciones reparatorias para víctimas del genocidio.

Más pedidos de perpetuas

En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo su alegato Fernando Peñaloza. Tras adherir a los fundamentos de la Fiscalía y describir cómo funcionaron los aparatos de inteligencia en Mendoza, pidió prisión perpetua para 15 ex integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea. No incluyó a los 4 miembros de la Policía de Mendoza por no haber sido querellante en las causas que lo involucran.

Solicitaron la excarcelación de Chiófalo

Matías Aramayo, defensor particular de José Santos Chiófalo, ex integrante de Los Trovadores de Cuyo y quien fue director de la banda de música de la Fuerza Aérea, pidió la excarcelación de su defendido.

Basó su requerimiento en que tanto la Fiscalía como el MEDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron 12 años de prisión para él, acusado de haber participado de la custodia de las personas secuestradas en la IV Brigada Aérea. Como fue detenido hace 8 años -actualmente en prisión domiciliaria- estaría en condiciones de acceder a ese beneficio.

El juicio continuará el jueves 17 de noviembre cuando comiencen los alegados de la defensa, en primer lugar por parte del defensor oficial, Leonardo Pérez Videla.

