Pidieron prisión perpetua para 17 imputados por delitos de lesa humanidad en Mendoza

Luego de un extenso alegato en el que reconstruyó hechos ocurridos durante la última dictadura militar, el fiscal Daniel Rodríguez Infante concluyó esta parte del juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza con el pedido de condenas para los 19 imputados. El representante del Ministerio Público solicitó prisión perpetua para 17 de los imputados, pertenecientes a los destacamentos de Inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea. También para ex miembros de la Policía de Mendoza.