Pases de factura y enojo en el peronismo por la falta de oposición a la conducción kirchnerista

"Tendrán que explicarlo entre ellos tres: Sagasti, Ciurca y Stevanato", disparó Carmona. "Deberían salir a decir qué fue lo que pasó en el medio para que se tomara una decisión semejante, y sin consultar a prácticamente nadie. No sabemos si se lo anunció a Félix y a Righi; pero a nosotros no nos dijo absolutamente nada y nos vinimos a enterar por las redes sociales", marcó enojado.

De hecho, entre quienes rodean a Carmona no creen que haya habido presiones para bajar al líder maipucino. Aseguran que, por sus contactos en la gestión nacional -en este caso más ligados a Alberto Fernández que a Cristina Kirchner, como Kelly Olmos, Agustín Rossi y Santiago Cafiero-, hubieran percibido alguna operación como esa. Apuntan a una decisión más ligada al intendente que a condicionantes externos.

Stevanato recogió el guante y contestó, conciliador: "Siempre apuesto y aposté a un proyecto de unidad que nos contenga a todos. Si Guillermo está enojado, las puertas de mi oficina están abiertas para que se acerque cuando quiera y podamos dialogar".

El 17 lanzan su nuevo espacio, ¿con intendentes?

La promesa es volver a enfrentarse internamente, pero ya en un escenario de elecciones a nivel provincial - y por qué no, también para cargos nacionales-. Está claro en el mensaje que Carmona subió a su cuenta de Twitter este lunes, al que sobre el final le agregó un desafiante "nos vemos en las PASO".

Ese vaticinio se acompaña por la intención de ponerle nombre y apellido al segmento crítico, y que la contienda final con el ciurquismo, Sagasti, y compañía; sea desde esa plataforma, ya con algunos meses de consolidación sobre la espalda. Es por eso que el próximo 17 de noviembre -Día de la Militancia- estos dirigentes lanzarán esta nueva línea y, sobre todo, darán a conocer quiénes los acompañan desde los departamentos - algo crucial si realmente tienen intenciones de darle fuerza a esas primarias-.

image.png La decisión de Stevanato sacudió la interna en el peronismo.

Por ahora, los que conforman al sector han quedado establecidos por el propio proceso interno: está La Corriente, que aporta a Fernanda Lacoste y al mencionado Carmona y todo el equipo de lo que se conoce como "Mejor Godoy Cruz", que están detrás de Mariano Martínez. A ellos se suma el sector del PJ que le responde al senador Rafael Moyano en Guaymallén, con quienes apunta a competir para recuperar el municipio en 2023.

En ese repaso aparece una pregunta obligada: qué será del apoyo que supieron conseguir por parte del tándem Félix-Righi; que respaldó contundentemente a la candidatura de Stevanato, pero no aportó ningún gesto en público cuando esa idea se cayó. ¿El silencio implica la vuelta a un estadio de casi neutralidad por parte de ambos, como el que hubo antes de la cumbre en San Rafael?

"No. Para nada", contestó Carmona a la consulta de Diario UNO. "Nosotros seguimos hablando con ellos y estuvimos en diálogo durante todo el fin de semana; que no lo digan abiertamente, o no hayan estado en contacto con periodistas es otra cosa aparte. Con nosotros, el vínculo sigue igual", aseveró.

Flor-Destéfanis-Brasil-3.jpg Se inauguran los dos años de María Flor Destéfanis como conductora del partido.

Un balance sobre la interna que no fue

Para el PJ no "K", el saldo de todo lo que pasó en apenas siete días fue positivo. Según explicaron, entienden haber consolidado elementos fundacionales del sector, cuando hasta ahora no había estado bien definido. Y también haberse posicionado de otra forma en la mesa política de Mendoza, con un mensaje claro y sencillo de entender: "somos peronistas que ofrecen algo diferente al justicialismo actual".

Esa premisa es toda una reversión de la idea original que tenían al encarar la interna: "hay que jugar, y si perdemos, por lo menos nos habremos diferenciado", pregonaban hace menos de una semana. Ahora que la elección no ocurrirá y que es un hecho la presidencia de Flor Destéfanis por los próximos dos años, el balance lo hacen por el lado de la construcción que hicieron:

"Tenemos 3.500 avales que habíamos conseguido para el proceso electoral. Nos armamos y pudimos definir a quiénes tenemos de nuestro lado para lo que viene. Nuestro saldo final es bueno, no tenemos dudas de eso", dijo Carmona, para luego redondear con una frase a la que parecen querer institucionalizar: "nos vemos en las PASO".

