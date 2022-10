La foto en la cumbre política de Félix que desnuda cada vez más la interna peronista

A días del cierre para la presentación de candidaturas, Lacoste y compañía se dieron el lujo de recorrer la provincia (Las Heras, Lavalle y San Rafael en pocos días) y demostraron que siguen firmes en la carrera hacia hacerse de la cúpula pejotista, tornando cada vez más lejana la chance de una lista conjunta con los dirigentes más cercanos al kirchnerismo.

En el encuentro estuvieron dialogando con varios cuadros del partido, pero sobre todo con los del PJ tradicional y con los "dueños de casa": el ya mencionado Emir, su hermano Omar Félix y el senador provincial Pedro Serra. En esas charlas también se coló el proceso interno que vive el espacio y se habló de transitarlo "de la mejor manera posible", sin heridos -si se pudiera- y con relativa unidad para ser competitivos frente a Cambia Mendoza en menos de doce meses.

Se esperaba que al cónclave llegase la actual presidenta, Anabel Fernández Sagasti, pero horas antes avisó que no iba a poder estar por complicaciones de agenda. Según averiguó Diario UNO, la decisión de no asistir no se debió a ningún motivo en particular, sino a cambios de último momento. "Como los que ocurren todo el tiempo", explicaron cerca suyo. La respuesta no eximió a los presentes de hacer sus propias especulaciones políticas sobre la ausencia.

El PJ no se parte por el Presupuesto 2023

En el medio, reinaba también la idea de que el encuentro cristalizara otra ruptura: la de tomar decisiones divididas en torno al endeudamiento que pidió el gobernador Suarez. Es que la reunión sería la excusa perfecta para que intendentes y legisladores tomasen la decisión de aceptar lo propuesto por el oficialismo, de darle un rotundo "no", o de partirse y tomar caminos diferentes; algo que podía venir motivado por el interés de cada jefe comunal en las distintas obras. Finalmente, primó el acuerdo

image.png ¿Un anticipo de las Elecciones? Félix aparece como un firme apuntado por un sector del PJ. A Ulpiano Suarez nadie lo baja de la carrera en Cambia Mendoza.

Los líderes del PJ, tanto en la previa como en el encuentro propiamente dicho con los seis caciques, le dieron vueltas a una decisión tomada: apoyar en gran medida los proyectos relacionados con el plan hídrico, las plantas potabilizadoras y las cloacas; pero pidiendo más tiempo para tomar la decisión y aplazando así el tratamiento de la pauta de gastos, tal como anticipó este martes la periodista Analía Doña.

A pesar de las señales de acercamiento que hubo en los últimos días, y en las que el intendente Matías Stevanato parecía ser un vínculo útil con el Gobierno, se optó por algo que la coalición gobernante quería evitar a toda costa: dilatar una vez más la búsqueda del consenso y de los dos tercios de aval legislativo. Para el PJ, por el contrario, fue un triunfo, porque volvió a esquivar una partición parlamentaria que ha asomado varias veces como posible y que a todas luces podía jugarle en contra.

Emir como elegido y lo que viene para el peronismo mendocino

"Hablamos de transitar estas elecciones de la mejor manera posible. Creemos que Fernanda (Lacoste), junto a alguno de los intendentes, tiene que ser quien lidere este nuevo proceso que se aproxima para el PJ; porque no sólo es sembrar un liderazgo fuerte para el 2023, sino que debe haber también un potencial para conducir en los cuatro u ocho años siguientes", se entusiasmó Moyano, consultado por este diario.

reunion de la Corriente Mendoza Fernanda Lacoste.jpg La Corriente. El sector de Carmona, Lacoste y Moyano que quiere pelear la presidencia del partido.

Aunque no lo nombró, es claro que no habló de intendentes en plural, sino de Emir Félix en particular: opción "A" en torno a la conducción, según la mirada de varios dirigentes de su espacio -a pesar de las muy buenas migas que también tienen con Roberto Righi-. Los jefes comunales son, precisamente, uno de los grandes botines en la previa a la elección, porque ni el sanrafaelino, ni el lavallino, ni el propio Stevanato han terminado de "jugársela" por los díscolos, aunque por momentos parece haber mayor sintonía con ellos.

Las elecciones serán el próximo domingo 11 de diciembre y por ahora las anotadas son Flor Destéfanis y Fernanda Lacoste, ambas representantes de los grandes espacios que se han armado en la entraña del PJ local. Hasta este lunes 31 hay tiempo de presentar candidaturas, por lo que puede aparecer un "tapado" que también quiera competir, o surgir una -a esta altura, poco probable- lista de unidad.

