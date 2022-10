Presiones y negociaciones de último momento le suben la temperatura a la interna del PJ

Tan efervescente está el clima interno, que hay duras críticas cruzadas que van y vienen de un lado y otro. Algunos ligados a la actual conducción aseguran que los "alternativos" no tienen representatividad en la provincia, y que "el pataleo" sólo persigue el objetivo de lograr un cargo partidario. En frente los acusan de no propiciar la movilización de la militancia y con ello perder competitividad.

"Nosotros vamos a hacer lo imposible por lograr una lista de unidad, que muy probablemente impulse la candidatura de Flor Destéfanis a presidenta partidaria", aseguran, en tono conciliador, desde el entorno de Sagasti. Pero por lo bajo, disparan que los "disidentes" no sólo no podrían dar competencia en toda la provincia porque no tienen ni los candidatos suficientes, sino que "simulan que van a armar una lista alternativa sólo para negociar, pero después se terminan bajando solos".

Quienes sostienen ese argumento acotan que para lograr esa representatividad en todos los comunas hacen falta unos 1.500 militantes como para cubrir todos los cargos electivos, no solo las presidencias provinciales y departamentales, sino también para tener a los propios representantes en las secretarías, el concejo partidario y los congresales que se eligen en esa elección partidaria.

"El juego que hacen los supuestos disidentes no es nuevo, lo hicimos todos alguna vez, cuestionamos y salimos a gritar para negociar un lugar en el partido. Pero así planteado no deja de ser un papelón y la gente lo que menos quiere es vernos peleando por un cargo partidario", critican desde el sector de La Cámpora que hoy conduce el PJ.

A la par, remarcan dónde radica la verdadera importancia de elegir estratégicamente quien conduce el partido: "puede que para muchos sea un tema menor definir quien preside el PJ, pero en la discusión los ánimos se caldean porque conducir el partido en un año electoral es clave, no sólo es vidriera, es representar la posición de la mayor fuerza opositora en Mendoza".

La ansiada unidad -interpretan desde la actual conducción-, podría alcanzarse con una lista que encabece la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis y que se complete con referentes que respondan al intendente de San Rafael, Emir Félix, y de Maipú, Matías Stevanato, como vicepresidente primero y segundo.

Con ese esquema en la cabeza la intendenta tendría en los próximos días distintas reuniones con los intendentes buscando consensuar las candidaturas para la nueva conducción.

"No apuestan a movilizar a la militancia y así no hay chances de ganar"

Encuentro del PJ alternativo.2jpg.jpg El sector del peronismo que se referencia en Guillermo Carmona, ya propuso una fórmula alternativa para conducir el PJ: Fernanda Lacoste a la presidencia, y Rafael Moyano como su vicepresidente.

Este sábado,dos días antes de la jornada "más peronista" del calendario, y justamente bajo la consigna "esperando el Día de la Lealtad", el sector disidente que se referencia en el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona organizó un acto en Guaymallén y allí anunció su propia fórmula para presidir al PJ: la maipucina Fernanda Lacoste a la presidencia y el senador Rafael Moyano como vice.

Pero más allá de las diferencias en las propuestas para presidir el partido, ese grupo tiene críticas más profundas hacia la actual conducción y su forma de nuclear a la militancia.

"No sólo hicieron un congreso partidario por zoom, también pusieron la fecha de la elección partidaria para el 11 de diciembre, en medio del mundial cuando todo el mundo está pensando en otra cosa, no en militar y movilizarse, parece que no les interesara movilizar a la militancia y sin esa movilización es imposible pensar en ganar una elección en la provincia", critican por lo bajo.

Esas voces disonantes recuerdan que en otras elecciones partidarias, por ejemplo las del 2011, año en que el PJ ganó las elecciones gubernamentales con Francisco Paco Pérez, "acudieron unos 100.000 militantes a elegir esas autoridades. Cuando el peronismo se moviliza recobra presencia y cercanía con la gente y lo que ella necesita. Un peronismo movilizado tiene chances de ganar, sino generamos esa movilización lo que hacemos es darle aún más posibilidades al oficialismo de la UCR", cuestionaron.

Así las cosas, por estos días los "compañeros" disimulan las diferencias hacia afuera y se cruzan fuerte hacia adentro. Por tanto habrá que esperar para ver si el viejo lema del PJ que asegura "que cuando los peronistas se pelean en verdad se están reproduciendo" se cumple.

