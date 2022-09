El peronismo definió su calendario en un clima tenso y en diciembre surgirá la sucesora de Anabel

"Son unos tiempistas, vamos a votar en diciembre, en el medio de los cuartos de final y las semifinales del Mundial de fútbol. Si la Argentina está en esa instancia, ¿quiénes son los que van a querer participar y cuánta relevancia va a tener Mendoza?", lanzó ofuscado un dirigente, luego de que la votación en el Consejo del partido revalidase la postura del oficialismo.

fernandez sagasti destefanis.jpg Flor Destéfanis es la candidata del oficialismo en el PJ local, aunque su postulación no fue oficializada.

No es lo único. El congreso que se realizará a inicios del mes que viene será un día jueves, y no un sábado a la mañana, como se ha hecho en otras oportunidades. Pero además será por videollamada, lo que también fue criticado por la facción opositora: "No podés no hacerlo presencial; es inexplicable que sea por Zoom", contaron. "Hay congresales que vienen desde lugares muy remotos de la provincia y quieren contar sus realidades; exponer ideas que tienen que ver con esos territorios. No es lo mismo hacer un encuentro virtual".

Lo que viene en el peronismo mendocino

"Lo que se había enviado era una fecha tentativa", explicaron cerca de la senadora, manifestando que no estaba estipulada de antemano, sino que se iba a someter a votación. "Además es una buena fecha; implica que el cierre de listas sea el 11 de noviembre, por lo que aún falta mucho", analizaron.

Todos los sectores podían proponer fechas alternativas, pero es cierto que la voluntad de la cúpula contaba con mayoría de votos, y así lo demostraron las manos alzadas este lunes. De esta manera, ambos espacios tendrán poco más de un mes para terminar de definir a sus candidatos y proponerlos al resto de la fuerza política.

ciudad multó al pj cabildo abierto cristina.jpeg El cabildo abierto del peronismo había sido una de las últimas muestras de unidad en el PJ. Ocurrió días antes del atentado a Cristina Kirchner.

Por ahora, las únicas dos dirigentes que están en carrera son -como se ha contado- la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis y la funcionaria de Maipú Fernanda Lacoste, quien pertenece al espacio La Corriente, cuyo líder político a nivel nacional es Agustín Rossi, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia; y cuyo referente en Mendoza es el secretario de Malvinas Guillermo Carmona.

Detrás también hay otros dirigentes que están disconformes con la cúpula y con Unidad Ciudadana, la fuerza política que respalda a Fernández Sagasti. En la práctica, buscan aliarse con los intendentes del peronismo "tradicional", como Félix y Righi; y también sumar musculatura con los cuadros del massismo mendocino (Fuerza Renovadora) que conduce Gabriela Lizana (por ahora, en ese sector dicen mantener su neutralidad).

