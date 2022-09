Arrancó la interna en el peronismo local y este lunes habrá un encuentro tenso en el partido

Por toda esa efervescencia es que el careo de este lunes reviste tanta importancia. Como cada final de mes, el redil pejotista se encontrará en su reunión de Consejo Partidario, en la sede de calle España. En principio la cita es a las 18, aunque cuando terminaba de escribirse esta nota aún no hacían oficial el horario. Allí pueden asistir miembros que no sean necesariamente de ese órgano (en el que están todos los intendentes menos Righi y Félix), y los opositores plantearían dos cosas: su enojo por el calendario y la petición de que "se escuche a todos los sectores, y no sólo al que maneja el partido".

image.png Dirigentes peronistas se reunieron este domingo y manifestaron sus críticas hacia el sector de Unidad Ciudadana y la cúpula del partido.

Lo que subyace es la pelea estructural. Un grupo de dirigentes más alejado del kirchnerismo, que pretende consolidarse con intendentes y el pequeño grupo de legisladores que les responden, más algunos otros cuadros que están dentro y también fuera de la función pública. Son quienes acompañan a Lacoste en su anhelo de ser presidenta del PJ.

Del otro lado está la candidatura de Flor Destéfanis. Un secreto a voces del que ella misma se hace relativamente cargo. Aunque no admite estar en carrera, sí ha dicho que estaría dispuesta a jugar ese rol en caso de que el partido se lo pida. Es el nombre propio impulsado por Unidad Ciudadana y por Anabel Fernández Sagasti; además de estar pensando en la reelección dentro de Santa Rosa, como confirmó hace poco.

Cómo juegan los intendentes

Según averiguó este diario, tres de los intendentes justicialistas tampoco estaban al tanto de esa definición de días. Ni Roberto Righi, ni Emir Félix, ni tampoco Matías Stevanato. Los jefes comunales en general (los seis) están en el medio de la pelea, y han intentado no romper esa pretendida neutralidad (al menos en las formas). Es posible que los comicios y la polarización los obliguen -al menos a algunos de ellos- a tomar partido por uno u otro de los espacios.

flor destéfanis sedronar consumo de drogas.jpg Destéfanis, la candidata que quieren en el oficialismo del partido.

De hecho, es lo que algunos están esperando: que alcen la voz y no sólo apuntalen a determinado proyecto, sino que, con su participación, le "suban el precio" al debate peronista ante la opinión pública. Hoy parecen divididos entre los "territoriales" Félix y Righi por un lado, y los más cercanos a la cúpula: Destéfanis y Fernando Ubieta. En el medio, es más complejo asociarlos a uno u otro polo a los restantes: Stevanato y Martín Aveiro. Aunque algunas lecturas sostienen que el primero está más lejos de Sagasti y compañía: y el tunuyanino, más cerca.

"Ya no hay debate ni democratización, si lo que hacen es definir una fecha por su cuenta", se quejó Lacoste ante nuestra consulta. "Es malo que esto ocurra justo cuando el PJ debería ser el eje troncal de la coalición de cara al año que viene. Tenemos que pensar cómo nos paramos para las elecciones. Es el peronismo el espacio donde debería nacer el diálogo para lograr la unidad que estamos buscando. Pero sin acuerdos, esa unidad va a ser imposible".

fernanda lacoste alberto fernández Mendoza.jpg Fernanda Lacoste, la figura a la que empuja el sector opositor dentro del PJ.

Por su parte, el senador Rafael Moyano también mostró su enojo: "Esto no puede ocurrir en este contexto. El atentado contra Cristina debería hacer que primer el diálogo antes que nada. El momento político nos estaba pidiendo otra cosa", dijo a UNO. "Los errores como este son los que nos hicieron que, en las últimas elecciones, cuatro fuerzas distintas llevaran candidatos peronistas que no quisieron estar en nuestro frente". cerró, en referencia a dirigentes como Jorge Pujol, Andrea Blandini y Gustavo Majstruk, todos ex PJ que prefirieron abrevar en Compromiso Federal, el Partido Verde y el Partido Federal, entre otros ejemplos.

Se espera que el cara a cara marque el rumbo para los próximos días en el justicialismo. La fechas por ahora no serían modificables, pero se planteará que otros puntos centrales del calendario, como los días para presentación de listas y el armado de padrones, sí surja del diálogo. Además, algunos en la oposición pedirán "flexibilidad" con ciertos requisitos como avales y afiliaciones.

