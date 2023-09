Otro revés judicial para Sergio Salgado: le rechazaron la domiciliaria y seguirá preso 6 años más

Sergio Salgado preso2.jpg El ex intendente santarrosino argumentó que tiene un hermano discapacitado y sus padres con enfermedades crónicas, pero igualmente se le rechazó su pedido de cumplir su condena en su casa. Foto: Diario UNO

Ante la magistrada, Salgado y su abogado Carlos Moyano argumentaron que además de esas condiciones de salud de sus tres familiares directos, se suma que justamente por esas enfermedades nadie de su familia pudo dedicarse a trabajar la finca que fue sostén económico del grupo familiar.

"Salgado tiene un hermano con una discapacidad motriz y con problemas renales. Su madre tiene diabetes tipo dos y su padre padece de una fuerte depresión desde hace años. Por todo eso nadie puede hacerse cargo de la finca que antes fue productiva, le generó ingresos para toda la familia y que ahora deberán vender porque está inactiva desde que él fue a la cárcel" ratificó Moyano, y adelantó que apelará la decisión de la jueza Quatrini.

Cabe aclarar que el beneficio de la prisión domiciliaria se otorga a quienes tienen más de 70 años, padecen una grave enfermedad o pueden probar que tienen familiares a su cargo.

Salgado sumó una nueva condena por corrupción

El 27 de julio el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, sumó a su larga lista de causas por corrupción una nueva condena que lo obligará a extender a 6 años su estadía en la cárcel.

Fue en un juicio abreviado en el que recibió una pena de 3 años por 7 causas en las que se lo acusó de administración fraudulenta por emitir 486 cheques sin respaldo.

El ex jefe comunal del peronismo, que asumió su primera intendencia en el 2007, fue detenido por diversas causas de administración fraudulenta en el 2016, cuando iba a asumir su cuarto mandato. Desde el 2018 pasa sus días alojado en el pabellón de funcionarios del penal de San Felipe. Allí comparte pabellón con un ex colega, el también ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos.

En aquel momento, Salgado fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por los delitos de: concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel en grado de tentativa, todos en concurso real.

El ex intendente santarosino fue condenado por emitir los mencionados 486 cheques sin el respaldo administrativo necesario. A eso se adosó también una causa por violencia de género contra su ex pareja.

Ahora, si bien recibió una condena de 3 años de prisión efectiva, como esa condena se unifica con la que ya estaba cumpliendo, el ex intendente deberá pagar en total 6 años tras las rejas, de los cuales ya cumplió casi dos. Por tanto deberá cumplir al menos dos años más para poder solicitar la libertad condicional al alcanzar 2/3 de la pena.

Es que el dirigente del peronismo pasó 6 meses en prisión preventiva en San Felipe, luego consiguió la prisión domiciliaria hasta el juicio del 2018 en que se lo encontró culpable del delito de corrupción y pese a que apeló, más tarde la Suprema Corte de Justicia ratificó esa condena.

La causa por la Saladita

En 2018, el ex intendente kirchnerista fue condenado a 5 años de prisión por diversas causas, entre ellas una ligada al manejo irregular del estacionamiento del lugar en el que se asentó La Saladita. Según aquella acusación, Salgado le había dado "facilidades" a Jorge Castillo, el titular de "La Salada", para instalarse en Santa Rosa.

Una de las causas por las que Sergio Salgado debió responder en el juicio del 2018 fue por la irregular administración del estacionamiento de La Saladita.

Las "facilidades" consistían en no cobrarle el canon municipal, aunque el departamento se quedó con la administración de la playa de estacionamiento interna y exigió una contribución entre 2013 y 2016.

Lo recaudado era manejado por Marcial Gustavo Ibarra, condenado a tres años de prisión de "ejecución condicional, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública", quien luego le destinaba el dinero al ex intendente para su reparto.

En tanto que la sentencia de malversación de fondos le llegó por una construcción de una planta industrial que nunca realizó y por la que recibió $1,5 millones. Además, fue condenado por desobediencia por no contestar a un pedido de la Fiscalía de Estado quien le solicitó información sobre una licitación.

Por último, fue acusado y sentenciado por administración infiel por los cheques que emitió el municipio para la compra de un combustible en un lubricentro que no era proveedor de esta comuna.

En septiembre de 2022 también fue sentenciado por el delito de amenazas contra personal del Banco Nación.

El revés de la Corte: las causas por corrupción no prescriben

Un fallo de la Sala II del máximo tribunal firmado por María Teresa Day y las conjuezas Silvina Miquel y Gladys Marsala rechazó en mayo de este año un planteo de Salgado que apuntó a que se declare nula la sentencia condenatoria a 5 años de prisión que la Justicia de Mendoza le impuso en junio de 2018.

El ex jefe comunal argumentó la prescripción de la acción penal en el delito de fraude en grado de tentativa con fondos de la Municipalidad de Santa Rosa, uno de los cuales determinó la condena hace 5 años.

La Corte, integrada en este caso por Day, Marsala y Miquel, tomó esta decisión bajo un argumento que ya había dejado claro hace un año: los delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública no prescriben con el paso del tiempo.

Esta vez, la defensa técnica del santarrosino había argumentado en Casación que su cliente fue condenado debido a "la violación de principios del debido proceso, de legalidad y, por ende, de seguridad jurídica, y que el tribunal cuestionado -el Tribunal Penal Colegiado de San Martín- ha actuado con tintes legislativos más que jurisdiccionales".

La Corte le contestó que "los delitos graves dolosos cometidos contra el Estado que conllevan enriquecimiento –corrupción pública–, son de carácter imprescriptible".