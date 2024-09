Otro gesto de Cornejo a Milei, la deuda que destrabó Tadeo y el despegue de los aviones antigranizo

“Estamos buscando activar más charlas con él”, cuenta uno de los alfiles fuertes del Gobierno. Es un plan que ya está desplegado y parece ser aceptado del otro lado. La intención que tienen es empezar a discutir los temas nacionales con él; empezar a sumarlo a los debates que atañan al nexo entre la provincia y la Casa Rosada.

“De hecho ya tuvo un par de encuentros con algunos de nuestros nombres importantes, pero no queremos armar lío por ahora”, señalan en Cambia.

No soy un extraño

Pero los gestos arman lío igual y el viernes a la mañana hicieron uno fuerte: a la conferencia de prensa de Cornejo con los funcionarios nacionales Diego Chaher y Juan Pazo por la venta de acciones de IMPSA, el Gobierno invitó estratégicamente a Correa Llano, quien escuchó al sancarlino sentado en primera fila. Fue toda una señal de acercamiento y casi una inauguración del período de diálogos que esos oficialistas quieren instaurar.

IMPSA-REUNION.jpeg Serio, Correa Llano junto al ministro Vargas Arizu y el diputado Nieri.

Y hay un tema interesante. En su discurso, Cornejo criticó a La Unión Mendocina, que había votado en contra de la privatización horas antes (porque pide venderla, pero por más dinero, según dicen). No es un detalle. Correa Llano fue allegado a LAUM en 2023, ya que ese espacio alberga -o menos albergó- al Partido Demócrata, y es aliado de Álvaro Martínez, el mayor delfín de Omar De Marchi.

El ex yerno del histórico del PD Carlos Balter no es un extraño para Cambia Mendoza. Son varios los que cuentan que en el balotaje fiscalizó mesas codo a codo con Hebe Casado, por ejemplo. Con su unción como uno de los embajadores mileístas, no sólo acumuló poder, sino que habilitó un puente que los radicales antes no querían tender con Lourdes Arrieta. Puertas adentro, Cornejo no es precisamente “elogioso” con la diputada.

Las movidas en Mendoza que tienden a la unión de ambos espacios -al menos en ideas; ya se verá si en las urnas también- no son un hecho aislado. En Provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich lo está haciendo con sectores del PRO: se están armando “mesas políticas” en las que confluyen mileístas y amarillos, con el apoyo de armadores como los libertarios Sebastián Pareja y Luis Romo –cercano a Santiago Caputo-. Algunos en Mendoza dicen que también trabaja fuerte allí José Luis Espert.

El factor Bullrich y la opción de los dos caminos

El resultado que buscan es contundente: fusionarse. Intentan la primera ligazón formal de las dos facciones y aseguran que es cuestión de horas para que ocurra. ¿Cómo? Con un bloque en la Legislatura Bonaerense que albergue a todos. Se llamaría -en un desborde creativo- PRO Libertad. El puntapié inicial de una nueva etapa política, y dado en el territorio más hostil,

“Es una de las tareas que tiene Patricia como miembro de la mesa chica; armar esto. Y en Mendoza la búsqueda es la misma”, cuentan los bullrichistas. Claro que una cosa es fundirse en un abrazo con el PRO y otra muy distinta con la UCR. Pero los radicales mendocinos, al menos los que siguen al gobernador, han demostrado tener una personalidad autónoma y un perfil ideológico y de gestión que Milei respalda.

Cornejo -Bullrich 2 (1).jpg Bullrich, de la "mesa chica" de Milei y buena sintonía con Cornejo. Gobierno de Mendoza

También aseguran que el tema se habló en la visita de la ministra. No es claro que haya un frente electoral en ciernes, pero sí que la chance está firme. Falta tanto que a nadie lo apura tomar la decisión, pero sí la necesidad de dejar todo listo “por las dudas”. Las elecciones que vienen, al ser cargos nacionales por un lado y locales por otro -en teoría-, permitirían que Cambia Mendoza use dos caminos diferentes.

Por ejemplo, que vaya por su cuenta para la Legislatura y los concejos deliberantes, y que, al mismo tiempo y paralelamente, tenga al Presidente como aliado estelar para los cinco cargos que renueva en Diputados del Congreso. Es un escenario probable y que a Milei, viendo lo que pasó esta semana con leyes clave en el parlamento, no tendría por qué disgustarle.

La deuda que destrabó Tadeo

Hablando de radicales, Leandro Massaccesi es un joven exponente de la UCR y ex concejal de Viedma. Es hijo del histórico radical rionegrino -y candidato a presidente en 1995- Horacio Masaccesi. Viene de trabajar en la Auditoria General de la Nación junto a Miguel Pichetto y desde hace un mes es el jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello. Vino a reemplazar a Fernando Szereszevsky, quien renunció para irse de gira con Los Ratones Paranoicos.

Esto último es porque Szereszevsky es el mánager de esa banda y ambas tareas resultaron sorpresivamente incompatibles. Más allá de eso, Masaccesi se reunió el jueves por la mañana con el ministro de DGE e Infancias de la provincia, Tadeo García Zalazar, y acordaron mejorar los envíos que hace Nación a la provincia, además de dialogar específicamente sobre los fondos que Casa Rosada le adeuda a la gestión Cornejo y que Diario UNO detalló días atrás.

En principio, lo primero que hará la cartera de Petovello será aumentar las partidas de alimentos para las escuelas locales. Actualmente la administración libertaria pone el 7% del total de dinero invertido en eso desde Mendoza. La promesa es que aumentarán tres puntos hasta llegar a cubrir el 10% y que DGE ponga el resto. Eso significa que, desde ahora, se recibirán entre 80 y 100 millones de pesos más por mes.

Cornejo y Tadeo García Zalazar participaron de La Noche de la Educación.jfif García Zalazar estuvo esta semana en Buenos Aires. Con Cornejo, participó de un encuentro educativo en el Palacio Libertad.

Alimentos del galpón allanado por Casanello vienen a Mendoza

El dato llamativo es que los primeros envíos no son en dinero, según cuentan, sino con material físico. Insumos que están saliendo del famoso galpón de acopio ubicado en Villa Martelli. Ese que, junto con el depósito de Tafí Viejo, en Tucumán, fue allanado y motivó las causas judiciales en contra del ministerio. Lo que explican en Casa de Gobierno es que allí aún quedan elementos (comida) y de hecho los productos ya comenzaron a llegar a la provincia.

Ahí entra otro dato no tan conveniente para Mendoza, y es que no lo traen, sino que hay que ir a buscarlo, costeando los fletes. De acuerdo a fuentes oficiales, ya salió un camión la semana pasada y la próxima irá otro.

A su vez, desde calle Peltier aseguraron que hay un compromiso de palabra para achicar la deuda que tienen en materia educativa. Son unos $8 mil millones que corresponden a pagos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) atrasados –porque oficialmente explican que ya se abonó toda la deuda de la cláusula de garantía ($6.600 millones)- y también 4.000 millones más para obra pública en jardines maternales.

La semana que viene tendrán la confirmación: explican que la cartera de Petovello ya decidió que antes de 2025 se podrán licitar –y comenzar a construir- al menos dos de esos espacios, aunque no se dijo cuáles serían, entre los proyectos que ya remitieron los funcionarios mendocinos a Buenos Aires. “Pero es inminente que se comunique. Será ahora”, confían.

Con dudas, debuta la lucha antigranizo

Justo después de que Alejandro Molero (Alvear) y Omar Félix (San Rafael) definieran aplicar su moderno sistema tripartito para la lucha antigranizo (pagando una parte desde sus municipios y otra la Provincia), apareció la resolución 267-2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, bajo la órbita de Luis Caputo. Ahí, en teoría, se establece que no se pueden cobrar tasas que no estén relacionadas con el servicio eléctrico en la factura de luz.

Generó dudas, ya que a priori parece que es eso lo que se pretende en el Sur para financiar los aviones.

molero felix reunion por lucha anitgranizo.JPG Molero y Félix, los dos intendentes que buscarán "municipalizar" la lucha antigranizo con éxito.

Dicen que Federico Sturzenegger le había avisado a un alto funcionario de Cornejo que esto se venía, pero que nadie sabía bien cuándo. Así que la novedad efectivamente fue un baldazo de agua fría.

Félix estaba en China y Molero levantó el teléfono de inmediato. Las dos prestadoras de energía de su comuna, Cecsagal y Cospac, le habrían explicado que no habrá problemas; que Mendoza ya tiene su propio régimen y no se verá afectada.

Pero no es tan simple. La resolución a la que hacen referencia –y regula cada pago- es del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y dice que los “conceptos no vinculados al servicio” deben tener “aceptación expresa de la voluntad del usuario” para imponerse. Eso, además de la autorización del propio ente, desde luego. En Alvear aseguran que no cambia nada, porque lo que cobrarán es el uso del espacio aéreo, vinculado al alumbrado público.

Es decir que, si el problema no viene desde la Nación, bien podría venir desde los propios usuarios. Diario UNO consultó al EPRE y confirmaron que, en teoría, para cada pago de ítems “no vinculados” debería estar de acuerdo el abonado, así que es una duda que saldará cuando deban incorporar los cobros a las facturas, lo cual ocurriría a principios del mes que viene.

"Sí o sí deberá estar en un cupón separado", aclararon otras fuentes oficiales. Eso puede hacer que la recaudación sea más baja de lo esperado.

Contactos con USA, la votación y el reparto de dinero

A su vez, hubo otros avances que ya son decisivos. Fuentes oficiales contaron que el jueves por la mañana hubo un encuentro por Zoom. De este lado, en Casa de Gobierno, funcionarios de Vargas Arizu y el intendente de Alvear, “Jani” Molero. Del otro, en Estados Unidos, miembros de la empresa Weather Modification, que son quienes proveerían los cartuchos para este nuevo período. Ya no serían más de la firma búlgara Stroyproject.

AVIONES-ANTIGRANIZO-700x395-1.jpg ¿Vuelven a despegar? Tres de los cuatro aviones antigranizo funcionarían en el Sur desde los próximos días.

Lo que explican es que estos careos se precipitaron porque necesitan accionar cuanto antes. Como esos elementos son explosivos, necesitan que Nación redacte permisos especiales de importación; con lo cual el movimiento debería darse esta misma semana o, a más tardar, en la última de septiembre.

Por otra parte, en San Rafael se aprobó el jueves la ordenanza para financiarse con las tasas. Como pincelada de color, el único concejal libertario que hay en ese recinto, Martín Antolín, se ausentó antes de votar. No fue porque estuviera en contra de la norma (aunque dice que debería pagarlo todo la provincia), sino porque tenía un compromiso personal importante, de acuerdo a lo que contó.

La torta se repartirá de la siguiente manera: finalmente la Provincia está dispuesta a poner mil millones de pesos –tal como anticipó Diario UNO hace dos meses-, aunque sea por esta primera temporada. Otra suma idéntica pondrían desde San Rafael y un poco más que $500 millones abonarían los alvearenses. Estos últimos tienen pensado hacerlo en 15 cuotas y la primera se pagaría en octubre. Así que la “Temporada 1” de la lucha 2.0 podría ser cancelada recién en 2026.

