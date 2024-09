Arrieta retrucó a Correa Llano por las afiliaciones: "Si no me hubieran sacado, tendrían partido"

Y admitió que ante ese oscuro panorama y teniendo presente que el 24 de octubre se les vence el plazo para presentar 4.000 afiliaciones lanzaron un operativo de afiliaciones en toda la provincia. "En 18 días hemos hecho 2.000 y estamos esperanzados en que vamos a llegar", contó.

"Teníamos 3.000 firmas para La Libertad Avanza que ahora no sirven"

Ante la acusación de Correa Llano, Lourdes Arrieta se defendió y atribuyó ese retroceso en las afiliaciones a La Libertad Avanza de Mendoza a las desprolijidades con las que se la sacó de la constitución del partido.

"No es que no estaban bien hechas. Es que como cambiaron la junta directiva y a mí me avisaron 30 minutos antes, la comisión promotora pidió justamente al juez Quiroz que se cambie todos los certificadores", aseguró la ex libertaria en radio Nihuil e invitó a Correa Llano a reclamarle en la cara lo que dijo públicamente "si tiene la valentía de hacerlo".

Según su postura, por ese intempestivo viraje de la cúpula partidaria que decidió sacarla y reemplazarla por Correa Llano, alrededor de las 3.000 fichas de afiliación que tenían ahora no podrán presentarse. "Tienen que volver a hacer el trabajo. Si hubieran sido un poquito más inteligentes y me hubieran sacado después de la conformación del partido, podrían tener el partido en el tiempo informado", retrucó.

La diputada que armó su monobloque Fuerzas del Cielo Espacio Libertario, aseguró que su colega Facundo Correa Llano quería su lugar en la conformación partidaria: "necesitaban que hablen de él y lo logró" y le enrrostró que ella fue quien armó la base partidaria.

"Construí 18 equipos en toda la provincia, de los cuales muchos tuvieron que tomar la decisión de irse con él. Otros se envalentonaron y dijeron que no iban a entregarle el partido a la casta, porque Facundo Correa Llano es parte de la casta, que no se ensucia las manos por el prójimo", denunció.